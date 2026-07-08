Chef d'Etat-Major général de l'Armée depuis 1960 : L’historique de la fonction (Suite et fin)

B/Les différents chefs de corps de la Garde Nationale de l'indépendance à nos jours

1/ Au commencement était le lieutenant Cheikh Ould Boidé

La création de la Garde Nationale répondait à un critère urgent dont le but est de permettre à l'occupant français de promouvoir une administration coloniale qui puisse l'aider à gérer les différentes activités des indigènes. Ainsi le gouverneur, le préfet ou le chef d'arrondissement auront besoin de forces auxiliaires issues du terroir, connaissant la population locale, forçant l'obéissance et qui devraient les assister dans l'exercice de leurs fonctions administratives respectives. C'est au milieu des années "60" que la Garde est passée sous un commandement mauritanien. Le premier qui devrait avoir ce privilège est le lieutenant Cheikh Ould Boidé de 1965 à 1971. De 1971 à 1975, la Garde aura pour chef le capitaine Soueidatt Ould Weddad, un commando, issu de la 1ère CCP (compagnie de commandos parachutistes). Suite à la guerre du Sahara qui a débuté en décembre 1975, le capitaine Soueidatt mourra sur le champ de bataille à Ain Bentili en 1976. De 1975 à 1979, la Garde Nationale est commandée par le commandant Dia Mamadou, et ensuite par le commandant Yall Abdoulaye de 1979 à 1980 ; de 1980 à 1984, par le capitaine Ahmed Ould Ahmed Aida. C'est à partir du temps de Ould Aida que la Garde aura ses propres textes et son propre règlement, donc son propre chemin d'unité militaire d'élite, très disciplinée, désormais structurée, débarrassée de la tutelle de sa grande sœur qu'est l'Armée Nationale. Aussi, la Garde a eu plusieurs chefs militaires mais c'est à partir de 1990 jusqu'en juin 2003 que cette institution sous le colonel Wellad Ould Haimdoun va commencer à graver dans le marbre un rôle capital. Désormais, rien ne pourrait se décider sans la participation notoire de la Garde. Le 8 juin 2003, c'est la Garde Nationale qui a sauvé Maawiya. En 2007, suite au limogeage des généraux Ghazwani, Aziz et Félix Négri, le pouvoir de Sidi Ould Cheikh Abdallahi, a contacté l'adjoint du chef de corps de la Garde, le colonel Mesgharou Ould Sidi, afin d'accepter de remplacer le général Félix Negri, limogé. Mais Mesgharou sentant le "cadeau empoisonné", a décliné l'offre, sachant que l'affrontement entre son unité et le Basep aurait fait couler beaucoup de sang. Après le 8 juin 2003, Maawiya a procédé au grand ménage; ainsi le colonel Ainina Ould Eyih a succédé à Wellad. Ensuite il y a eu les colonels Sogo Alassane, et Elhadi Ould Sédigh, chacun pour pas plus de 2 ans de commandement. Les vrais chantiers propulsant la Garde vers l'apothéose ont réellement commencé avec le général Negri Félix.

2/ Le général Félix Negri de 2008- 2015

Il fut, dès mon incorporation en octobre 1979, mon commandant de brigade à l'EMIA d'Atar. A l'origine, il était sec comme le mythique arbre du Ténéré. Calme, intelligent, compétent, de bonne moralité à la base Félix Negri appartient à la génération intermédiaire d'officiers de la première promotion de l'EMIA d'Atar de 1976-79, suite à un cycle d'activation, après deux années de baroud passées surtout sur le terrain. Le sous-lieutenant Félix avait bien commencé sa carrière militaire à l'instar de ses collègues de promotion, à savoir les sous-lieutenants Tourad Cheikh, Moktar Ould Mohamed Mahmoud et Ethmane Ould Kaza. Tous instructeurs à l'EMIA, ils avaient pour eux une jeep de fonction, logeaient dans le même appartement. Moi, je les appelais les "4 mousquetaires" ou souvent, les 4 garçons dans le vent, allusion faite aux mythiques garçons de Liverpool, les Beatles. Beaucoup d'élèves officiers s'identifiaient à eux très souvent, surtout au sous-lieutenant Ethmane Ould Kaza avec sa démarche imitant le commandant Jeddou Ould Salek. Mais en fin de carrière leurs "ailes de géants " à l'instar de la symbolique baudelairienne, se référant à l'Albatros, les "empêchaient de marcher". Cependant Félix Negri a été le premier et le réel bâtisseur de la Garde Nationale. Toutes les belles et nécessaires infrastructures, lieux de rapport, bureaux, casernes, matériel auto, armement etc. ont été réalisés de son temps. Tous les gardes lui reconnaissent cette renaissance de leur institution.

3/ Le général Mesgharou Ould Sidi, 2015-2020

L'arrivée du général Mesgharou Ould Sidi à la Garde Nationale mettait fin à un long sentiment de frustration chez les officiers issus de cette unité d'élite. Et pourtant depuis Ould Ahmed Aida, les officiers de la Garde Nationale sont tenus de passer les mêmes formations militaires, les mêmes concours et mêmes stages que leurs collègues de l'Armée et de la Gendarmerie. L'héritage colonial qui a consisté à voir des gardes sous l'autorité des préfets ou chefs d'arrondissement, a longtemps entretenu un sentiment de complexe d'infériorité au sein de cette institution aux yeux de certains militaires zélés voire condescendants. Le général Mesgharou, une fois chef de corps, fera tout pour juguler cette opinion préconçue alors cousue de préjugés fantasmagoriques. Issu de la première promotion des EOA,1980-82, dite "intellectuelle", Mesgharou Ould Sidi est un brillant officier à l'allure cavalière et au franc-parler presqu'offensant. Raison pour laquelle, il a suscité beaucoup d'incompréhension d'abord et de jalousie, venant de ses proches collègues, ce qui a même failli mettre fin à sa carrière dès le grade de lieutenant, à cause d'un pare-brise endommagé. Le général Mesgharou Ould Ghweizy est un être simple avec un bon cœur d'humaniste, son éducation lui a conféré un avantage, c'est qu'il manipule sa langue maternelle comme un natif de l'iguidi. La locution ayant une valeur sémantique est un aspect favorable pour tout homme. C'est d'ailleurs le seul atout primordial d'un certain Biram Dah Abeid, président de l'IRA. Une langue qui maîtrise le verbe, peut soumettre toute oreille à l'audition, soit-elle récalcitrante.

Mesgharou quittera le commandement de la Garde pour la Direction de la Sûreté en 2020. Il sera remplacé par le général Bourour. De 2023 à 2025, le commandement de la Garde est revenu au général d'Aviation Mohamed Ould Hreitany. Ce dernier n'a pas eu le temps de prendre sa vitesse de croisière qu'il est muté comme chef de la Police Nationale. En 2025, il est remplacé par le général Brahim Vall Ould Cheibany.

4/ Le général Brahim Vall Ould Cheibany 2025-

Il est issu de la 2ème promotion EOA de l'EMIA d'Atar 1982-84. Officier bilingue, brillant, ayant le sens de la retenue, le Général Brahim Vall fera tout, j'en ai l'ultime conviction, pour hisser l'emblème de la Garde Nationale au sommet de sa gloire. Son professionnalisme et sa rigueur morale, son expérience, ayant commandé des unités du petit échelon à la région militaire, lui confèrent certains atouts des plus incommensurables. Moins d'un an à la tête de cette unité d'élite, dépendant du ministère de l'Intérieur, la Garde Nationale, à l'instar des unités militaires d'élite, que sont la BS (brigade spéciale), le 1er BCP, les bataillons commandos, est notre premier échelon tout le long de nos frontières terrestres. Juste pour dire que la Garde a un rôle capital à jouer sur l'échiquier sécuritaire, eu égard à l'insécurité qui écume actuellement le Sahel./.

Ely Sid’Ahmed Krombelé