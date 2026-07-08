Sports…Sports…

Coupe nationale de basket-ball 2026 : 23 clubs attendus, la FBBRIM affine son organisation

La Fédération mauritanienne de basket-ball (FBBRIM) a franchi une nouvelle étape dans la préparation de la saison sportive 2026, à l’issue de la réunion de son comité directeur tenue ce dimanche 28 Juin à la Maison du basket, à Nouakchott. Au cœur des échanges : l’organisation de la Coupe nationale seniors hommes, dont le coup d’envoi pourrait intervenir dans un mois, avec la participation pressentie de 23 clubs issus de l’élite et de la deuxième division.

Lors de cette réunion, les membres du comité ont examiné et approuvé plusieurs points inscrits à l’ordre du jour, notamment le règlement de la compétition, les modalités d’organisation ainsi que les engagements respectifs de la Fédération et des clubs participants. La Coupe nationale 2026 sera ouverte aux clubs affiliés évoluant en Élite et en D2, ayant pris part aux compétitions entre 2024 et 2026. Au total, sept clubs de l’élite, quatre clubs de l’intérieur et douze clubs de Nouakchott sont concernés. La compétition se déroulera en plusieurs phases. Une phase préliminaire verra les équipes réparties en quatre poules (Nouakchott 1, Nouakchott 2, Nord et Sud), avec des rencontres en aller-retour. Les premiers de chaque poule accéderont aux play-offs, disputés sous forme de championnat simple. La finale opposera les deux meilleures équipes issues de cette phase.

Engagements renforcés de la Fédération

La FBBRIM a réaffirmé son engagement à soutenir les clubs en prenant en charge plusieurs aspects logistiques et financiers. Elle assurera notamment le transport interurbain des équipes, les frais des officiels, ainsi que l’achat des trophées. Une subvention sera également accordée aux clubs en déplacement pour couvrir les frais de séjour et de restauration. Le vainqueur de l’édition 2026 recevra une récompense financière fixée à 300.000 MRU.

Responsabilités des clubs, cadre réglementaire et discipline

De leur côté, les clubs devront se conformer strictement aux règlements en vigueur, notamment en matière de licences, d’effectifs (12 à 20 joueurs), et de respect des calendriers. Ils devront également s’acquitter des frais d’engagement et de cotisation avant les échéances fixées (15 Juillet pour les inscriptions et 30 Juillet pour les paiements). La Fédération a également rappelé les règles encadrant la participation des joueurs, y compris les conditions de qualification, l’utilisation limitée de joueurs étrangers (deux au maximum par match) et les dispositions disciplinaires en cas d’infractions, de forfaits ou de litiges. Les rencontres seront disputées conformément aux règlements de la FIBA et supervisées par des arbitres officiels désignés par la Fédération.

Volet institutionnel et juridique

Par ailleurs, le comité directeur a été informé des derniers développements liés à la procédure judiciaire engagée par l’ancien candidat à la présidence de la Fédération, Mohamed Bouya Soueidi. Le tribunal de Nouakchott Ouest a déclaré la plainte irrecevable, mettant ainsi un terme à cette affaire. Les membres ont également examiné un projet de révision des statuts de la Fédération, dans une optique de modernisation et de renforcement de la gouvernance du basketball mauritanien. À travers ces décisions, la FBBRIM affiche sa volonté de structurer davantage ses compétitions et de dynamiser la pratique du basket-ball à l’échelle nationale. La Coupe nationale 2026 s’annonce ainsi comme un rendez-vous majeur du calendrier sportif, avec l’ambition de renforcer la compétitivité des clubs et de promouvoir la discipline sur l’ensemble du territoire.

COTIF 2026 : la Mauritanie U20 fixée sur ses adversaires

Le tirage au sort du tournoi international COTIF 2026, prévu du 20 au 30 Juillet à Alcudia (Espagne), a rendu son verdict. La sélection mauritanienne des moins de 20 ans évoluera dans le groupe B, en compagnie de formations espagnoles de renom : Valencia CF, Elche CF et le CD Castellón. Ce tournoi, considéré comme l’un des rendez-vous majeurs du football de jeunes en Europe, offrira aux Mourabitounes U20 une occasion précieuse de se mesurer à des équipes issues de centres de formation réputés.

Le coup d’envoi officiel de la compétition sera donné le lundi 20 Juillet avec une cérémonie d’ouverture qui réunira l’ensemble des équipes participantes. Les premières rencontres se joueront dès le mardi 21 Juillet, avec au programme un duel entre le SEC Brasil et le FC Séville à 20h30, suivi de l’opposition entre Levante et le Maroc à 22h45. Pour la Mauritanie U20, ce tournoi représente une étape importante dans la préparation et la mise en valeur de ses jeunes talents sur la scène internationale. Face à des adversaires expérimentés, les jeunes Mourabitounes auront à cœur de démontrer leur progression et de porter haut les couleurs nationales.

Le FC Bénichab sacré champion de Nouakchott-Ouest après une finale haletante face au FC Djenka

Le FC Bénichab a remporté la finale du championnat régional de Nouakchott-Ouest au terme d’un match disputé et indécis face au FC Djenka, conclu par une séance de tirs au but (5-4) après un score nul et vierge (0-0) à l’issue du temps réglementaire. Disputée au stade Cheikha ould Boïdiya devant un public mobilisé, cette finale a tenu toutes ses promesses en termes d’engagement et d’intensité. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, les deux équipes n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets durant les 90 minutes, se neutralisant dans un match fermé et tactique. Il a finalement fallu recourir à l’épreuve des tirs au but pour départager les deux formations. Plus réalistes dans cet exercice, les joueurs du FC Bénichab se sont imposés 5 tirs à 4, s’adjugeant ainsi le titre de champion de la Ligue régionale de Nouakchott-Ouest. Une victoire qui leur ouvre également les portes de la Super D3, objectif majeur de la saison.

La cérémonie d’avant-match a été marquée par la présence de deux anciens internationaux mauritaniens, Ndiaga Wade et Sid Ahmed Téguédi, qui ont procédé au transport des trophées, ajoutant une touche symbolique à cet événement majeur du football local. Sur le plan de l’arbitrage, la prestation du jeune officiel Ibrahima Dem, titulaire d’une licence récemment obtenue, mérite d’être saluée. Désigné quatrième arbitre pour cette finale, il incarne la relève prometteuse de la Commission Régionale d’Arbitrage de Nouakchott-Ouest. Avec ce sacre, le FC Bénichab confirme sa montée en puissance et s’impose comme une formation ambitieuse, prête à relever de nouveaux défis à l’échelon supérieur.

FBBRIM : lourde sanction disciplinaire réactivée contre Mohamed Bouya ould Soueïdi

La Fédération Mauritanienne de Basket-Ball (FBBRIM) a officiellement notifié, dans une correspondance datée du 29 Juin 2026, la réactivation d’une sanction disciplinaire majeure visant le président du club Étoile Nord de Nouakchott, Mohamed Bouya ould Soueïdi. Cette décision marque un tournant dans un contentieux juridique engagé depuis plusieurs mois.

Une suspension confirmée après décision de justice

Dans ce courrier signé par le secrétaire général de la Fédération, Amadou Ousmane Mbodj, l’instance dirigeante indique que la sanction initialement prononcée le 19 Janvier 2026 — une suspension de toute activité liée à la Fédération et à ses membres pour une durée ferme de cinq ans — est désormais pleinement applicable. Cette mesure avait été temporairement suspendue à la suite d’une ordonnance rendue le 4 Février 2026 par la Chambre civile du Tribunal de Nouakchott-Ouest. Toutefois, la situation a évolué après que la juridiction compétente s’est prononcée sur le fond du dossier. Selon la Fédération, le Tribunal de Nouakchott-Ouest a déclaré irrecevable la demande introduite par le dirigeant sportif lors de son audience publique du 24 Juin 2026. Par ailleurs, la Chambre arbitrale d’appel du Tribunal arbitral du sport (TAS) a également rejeté la requête de suspension introduite précédemment. Les instances judiciaires ont notamment estimé que les arguments avancés ne justifiaient pas une suspension de la sanction, relevant que les dommages évoqués étaient de nature personnelle et potentiellement réparables.

Une suspension courant jusqu’en 2031

La Fédération précise que la période de suspension provisoire intervenue entre le 20 Janvier et le 4 Février 2026 sera intégrée dans le calcul global de la sanction. En conséquence, la fin de la suspension est projetée courant Juillet 2031, la date exacte devant être communiquée ultérieurement à l’intéressé. Cette affaire illustre les tensions persistantes au sein du basket-ball mauritanien, où les enjeux de gouvernance et de discipline continuent de susciter des différends portés pour la première fois jusque devant les juridictions nationales et internationales. À travers cette décision, la FBBRIM réaffirme sa volonté de faire respecter les règles en vigueur et de garantir l’intégrité de ses compétitions et de ses institutions.

Mercato : Mamadou Diop tout proche de s’engager avec l’AJ Auxerre

L’international mauritanien Mamadou Diop est sur le point de franchir un cap majeur dans sa carrière. Selon les informations concordantes de L’Équipe et de Foot Mercato, le gardien de Grenoble Foot 38 devrait s’engager avec l’AJ Auxerre pour les quatre prochaines saisons. Âgé de 26 ans, le portier mauritanien, auteur de performances remarquées en Ligue 2, était l’un des profils les plus convoités à son poste. Courtisé notamment par le Stade Brestois et l’OGC Nice, Diop a finalement été séduit par le projet sportif présenté par le club bourguignon, récemment promu en Ligue 1.

D’après L’Équipe, Auxerre avait fait, du dernier rempart des Mourabitounes, une priorité depuis plusieurs semaines. Les dirigeants auxerrois ont su se montrer convaincants pour boucler ce dossier, alors que la concurrence était réelle sur le marché. De son côté, Foot Mercato précise que l’opération devrait se conclure pour un montant estimé entre 1,5 et 2,5 millions d’euros, un investissement significatif pour un gardien en provenance de Ligue 2. Cette future signature vient récompenser la progression constante de Mamadou Diop depuis son arrivée à Grenoble en 2022. Propulsé numéro un dans les cages iséroises, il s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens du championnat.

Lors de sa première saison complète comme titulaire, il avait notamment réalisé 123 arrêts, soit la meilleure performance de Ligue 2 avec une moyenne de 4,1 parades par match. Il a confirmé lors de l’exercice suivant avec 9 clean sheets en 31 rencontres. Du haut de ses 2,04 mètres, l’international mauritanien (7 sélections) incarne un profil moderne, alliant présence aérienne et réflexes sur sa ligne. Son arrivée à Auxerre représente un renfort de poids pour un club désireux de s’installer durablement dans l’élite du football français. Sauf retournement de situation, Mamadou Diop découvrira donc la Ligue 1 la saison prochaine, avec l’ambition de s’imposer comme l’un des gardiens à suivre du championnat.

Forum de Nairobi : le CNOSM mobilisé pour les Jeux Olympiques 2028

Le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) prend part au Forum de Nairobi dédié à la préparation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, organisé par la Solidarité Olympique les 29 et 30 Juin 2026 à Nairobi, au Kenya. Cet important rendez-vous réunit les Comités Nationaux Olympiques africains, aux côtés de représentants du Comité International Olympique (CIO) et du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Les échanges portent principalement sur les enjeux liés à la préparation des athlètes, ainsi que sur le renforcement des capacités institutionnelles des CNO.

La délégation mauritanienne est composée de monsieur Salem Abeïdna, secrétaire général du CNOSM, et de monsieur Abdallahi Nagi, chef de mission. Elle participe activement aux différentes sessions de travail consacrées notamment à la planification stratégique, à l’accompagnement des fédérations nationales et à l’optimisation de la préparation des athlètes. Au-delà des travaux techniques, ce forum constitue une opportunité stratégique pour renforcer les relations de coopération avec les autres Comités Nationaux Olympiques, explorer de nouvelles perspectives de formation et de financement, et amorcer l’élaboration de la feuille de route de la Mauritanie en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Lutte : Abou Hamidou Dia reconduit à la tête de la Fédération mauritanienne pour un nouveau mandat

La Fédération mauritanienne de lutte a tenu, le samedi 4 Juillet, son Assemblée générale élective à l’Arène de l’Amitié de Sebkha, dans une atmosphère marquée par la participation des acteurs-clés de la discipline. La cérémonie s’est déroulée en présence du premier vice-président du CNOSM, monsieur Souleymane Thioub, représentant officiel de l’instance olympique. Au cours des travaux, les participants ont examiné les différents points inscrits à l’ordre du jour, notamment le mot du président sortant, la présentation du rapport d’activités ainsi que celle du rapport financier. Le procès-verbal final a également été lu puis adopté par l’assemblée.

À l’issue du processus électoral, monsieur Abou Hamidou Dia a été réélu à la présidence de la Fédération mauritanienne de lutte pour un nouveau mandat de quatre ans (2026-2030), confirmant ainsi la confiance renouvelée des membres à son égard. Cette reconduction vient saluer le travail accompli par le bureau sortant dont le bilan a été jugé positif par les délégués présents. La nouvelle équipe dirigeante est désormais attendue sur la poursuite du développement de la lutte en Mauritanie, avec pour objectif de renforcer la structuration de la discipline et d’améliorer ses performances sur la scène nationale et internationale.