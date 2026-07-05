Adoption de deux projets de loi réformant le statut des officiers de l’armée

L’Assemblée nationale a adopté, le 1er Juillet lors d’une séance publique, deux projets de loi portant modification et complément du statut des officiers et des personnels non officiers des forces armées, dans un climat politique marqué par un consensus rare entre la majorité et l’opposition. Présentés par Hanena ould Sidi, ministre de la Défense, des Retraités et des Enfants des martyrs, ces textes s’inscrivent dans une dynamique de modernisation du cadre juridique régissant l’institution militaire, afin de l’adapter aux évolutions des missions, des structures de commandement et des enjeux liés à la sécurité nationale.

Les amendements introduisent un renforcement significatif du devoir de réserve, désormais défini comme l’obligation pour les militaires de s’abstenir de tout propos ou comportement susceptible de porter atteinte à la discipline, à la neutralité politique de l’armée ou à sa réputation. Ils interdisent également toute prise de parole publique sur les questions militaires et sécuritaires sans autorisation préalable, ainsi que la divulgation d’informations obtenues dans le cadre des fonctions.

Les textes consacrent par ailleurs un durcissement des règles relatives au secret professionnel, en proscrivant toute diffusion ou conservation non autorisée de documents classifiés. Ces obligations s’appliquent à l’ensemble des catégories d’officiers, qu’ils soient en activité, en réserve, à la retraite ou démobilisés, avec des adaptations selon leur statut juridique. En matière politique, la réforme interdit explicitement toute activité partisane aux militaires, incluant la participation à des débats politiques, la signature de pétitions ou la collecte de fonds à caractère politique. Toute violation de ces dispositions est qualifiée de faute professionnelle grave, passible de sanctions disciplinaires, voire de poursuites pénales.

Les deux projets de loi prévoient également la fondation de nouveaux grades au sein des officiers supérieurs ainsi que parmi les soldats et sous-officiers, afin d’accompagner l’évolution des responsabilités et d’améliorer la gestion des ressources humaines au sein des forces armées. Le ministre a souligné que cette réforme vise à unifier la référence juridique applicable aux militaires, à renforcer la cohérence entre les différentes composantes de l’armée et à instaurer un cadre plus strict pour le traitement de certaines infractions, notamment l’abandon de poste et la désertion.

Les députés ont salué l’adoption de ces textes, estimant qu’ils constituent une avancée majeure vers le renforcement du professionnalisme des forces armées, tout en appelant à une amélioration continue des conditions de vie des militaires, notamment ceux déployés dans les zones frontalières. Cette réforme approuvée par l’ensemble des groupes parlementaires illustre une convergence de vues sur les enjeux de défense et de sécurité nationale en Mauritanie.