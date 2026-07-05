Arrestation du tiktokeur Mohamed Sy : l’IRA dénonce une atteinte à la liberté d’expression

Les autorités mauritaniennes ont procédé, samedi matin, à l’arrestation du tiktokeur Mohamed Sy, placé en détention au niveau du bureau de lutte contre la cybercriminalité, à la suite de la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux portant sur des sujets d’intérêt public.

Dans ces publications, l’influenceur exprimait notamment son soutien au leader politique Biram Dah Abeid, évoquait ce qu’il a présenté comme une tentative d’assassinat visant ce dernier, et critiquait des comportements attribués à des éléments de la police nationale, jugés contraires aux lois et aux usages.

Selon des sources concordantes, Mohamed Sy est toujours en détention et devrait êtreprobablement présenté lundi devant le procureur de la République.

Dans un communiqué rendu public le même jour, l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) a fermement condamné cette interpellation, dénonçant une atteinte à la liberté d’expression. L’organisation estime que l’arrestation de Mohamed Sy s’inscrit dans un contexte plus large de restrictions visant des voix critiques, en particulier issues de la communauté des Haratines.

L’IRA considère que le recours à des poursuites judiciaires pour réduire au silence les opinions dissidentes constitue « une dérive préoccupante », susceptible d’aggraver les tensions sociales et le climat de méfiance entre citoyens et institutions.

Le mouvement a également exigé la libération « immédiate et sans condition » de Mohamed Sy, ainsi que l’abandon des poursuites engagées à son encontre. Par ailleurs, il a appelé les organisations de défense des droits humains, les acteurs politiques et les partenaires internationaux de la Mauritanie à intervenir en faveur du respect des droits fondamentaux.

À ce stade, aucune réaction officielle des autorités n’a été enregistrée.