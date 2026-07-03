Assises Africaines de l’Électricité et des Énergies Renouvelables : le Maroc et la Mauritanie unissent leurs expertises au service de l’intégration énergétique africaine

COMMUNIQUÉ DE PRESSE . Nouakchott accueillera, le 7 juillet 2026 à l’Hôtel FASQ, les Assises Africaines de l’Électricité et des Énergies Renouvelables, une rencontre de référence organisée conjointement par la Fédération Nationale de l’Électricité, de l’Électronique et des Énergies Renouvelables du Maroc (FENELEC) et la Fédération Mauritanienne de l’Énergie et de l’Électricité (FEMEELEC), avec l’appui de la Confédération Africaine de l’Électricité et des Énergies Renouvelables (CAFELEC).

Cette manifestation continentale s’inscrit dans une dynamique de coopération économique Sud-Sud et de développement de partenariats durables entre les acteurs publics et privés du secteur de l’énergie des 12 pays membres de la CAFELEC.

Elle réunira à Nouakchott des décideurs institutionnels, des opérateurs économiques, des industriels, des investisseurs ainsi que des experts issus de plusieurs pays africains membres de la CAFELEC.

Dans un contexte marqué par l’accélération des transitions énergétiques et l’essor des projets d’électrification sur le continent, ces Assises constitueront un espace privilégié de dialogue, de partage d’expériences et de construction de synergies autour des grands enjeux énergétiques africains. Les participants échangeront notamment sur les stratégies nationales, les programmes d’investissement, l’électrification rurale, les infrastructures électriques, les énergies renouvelables, la formation des compétences et les perspectives d’intégration énergétique régionale.

L’événement mettra particulièrement en lumière les complémentarités entre les écosystèmes marocain et mauritanien ainsi que les opportunités de coopération offertes par les grands projets structurants en cours dans la sous-région. Les expériences et les ambitions des deux pays figureront parmi les thématiques phares des travaux.

Au-delà des conférences et panels de haut niveau, les Assises donneront lieu à la signature d’un accord de partenariat entre la FEMEELEC et la FENELEC, traduisant une volonté commune de renforcer les échanges d’expertise, le développement des compétences, les partenariats industriels et la promotion des investissements entre les deux pays.

Les rencontres d’affaires B2B prévues en marge de l’événement constitueront un temps fort de la manifestation. Elles permettront aux entreprises mauritaniennes, marocaines et africaines de nouer des contacts directs, d’identifier des opportunités concrètes de collaboration et de contribuer à l’émergence de projets à forte valeur ajoutée pour le continent.

Aux côtés des entreprises et institutions mauritaniennes et africaines provenant des pays membres de la CAFELEC, et qui prendront part à ces Assises continentales, la délégation marocaine composée de 26 entreprises, sera présidée par de hauts responsables de l’Administration et du patronat marocains.

À travers cette initiative, la CAFELEC par le biais de la FEMEELEC et la FENELEC, réaffirme son engagement en faveur d’une Afrique plus intégrée, plus résiliente et plus souveraine sur le plan énergétique.

Les Assises Africaines de l’Électricité et des Énergies Renouvelables ambitionnent ainsi de devenir une plateforme pérenne de coopération, de partage de savoir-faire et de création de valeur au service du développement économique et industriel du continent.