Stratégie d’excellence : l’ex premier Ministre australien, débarque à BLS International

Scott Morisson, ancien premier Ministre australien, rejoint BLS International, en qualité de conseiller stratégique mondial “pour accompagner une option orientée vers L’excellence et de croissance durable” annonce une déclaration de la multinationale, indienne, consultée mercredi par Nouakchott Times.

BLS International Services LTD, est un partenaire mondial de référence des gouvernants dans le domaine des services aux citoyens, des visas et des solutions GovTech, reposant sur l’intelligence artificielle et les technologies numériques.

En accueillant l’ex premier Ministre australien “BLS International entend s’appuyer sur l’expertise de Mr Morisson, en matière d’économie, de commerce international et de politiques publiques, afin d’accompagner sa vision de croissance à long terme, fondée sur l’innovation technologique, la transformation des services publics, l’excellence opérationnelle et le renforcement des partenariats institutionnels durables, à travers le monde” explique la déclaration de la société.

Scott Morrisson a consacré une grande partie de sa carrière aux questions liées à l’économie de marché, à la régulation financière, aux infrastructures et à la diversification commerciale. Il dispose également d’une solide expérience dans l’écosystème des Conseils d’Administration, des fonds d’investissement et des cabinets internationaux de conseils stratégiques.

Dans cet esprit, la déclaration de BLS International rappelle, la riche carrière politique et diplomatique d’un leader “qui a joué un rôle central dans le renforcement de la coopération internationale, en tant que membre fondateur du groupe des dirigeants du Quad réunissant l’Australie, l’Inde, le Japon et les Etats-Unis, qui a contribué à l’élévation des relations entre l’Australie et l’Inde, au niveau d’un partenariat stratégique global”.

Ainsi, Mr Scott Morrison présente le profil d’un dirigeant dont “l’accompagnement permettra à BLS International de renforcer sa compréhension des grandes tendances qui façonnent l’avenir des services destinés aux citoyens, de la mobilité internationale et la transformation numérique des administrations publiques”.

Réactions des acteurs

Réagissant à l’arrivée de l’ex premier Ministre australien, dans les rangs de BLS International, le président de l’institution, Diwakar Aggarwal, note que “les gouvernements du monde entier connaissent aujourd’hui, une transformation rapide portée par des avancées technologiques, l’évolution des attentes des citoyens et un environnement mondial toujours plus interconnecté.

L’expérience de Scott Morrisson, à la tête d’une grande nation, ainsi que sa maitrise des enjeux liés à la gestion des institutions publiques, constituent un atout stratégique précieux pour BLS International, qui accompagne déjà de nombreux gouvernements dans la fourniture des services sécurisés et efficaces, centrés sur les citoyens.

Une expertise qui contribuera à renforcer notre stratégie de croissance à long terme, approfondir notre compréhension des priorités gouvernementales, soutenir l’innovation dans la prestation des services et accroître notre capacité à créer de la valeur pour les administrations et les citoyens”.

Pour sa part, Scott Morisson, ancien premier d’Australie, explique “BLS International s’est imposée comme un partenaire de confiance pour les gouvernements, dans de nombreuses régions du monde, grâce à son expertise opérationnelle et sa capacité de fournir des services publics performants et centrés sur les besoins des usagers.

Je me réjoui de pouvoir accompagner l’entreprise dans cette nouvelle phase de croissance et de contribuer à la réflexion stratégique, alors que les gouvernements cherchent à répondre aux attentes des citoyens et des voyageurs internationaux.

L’avenir des services publics reposera sur la capacité des gouvernements et leurs partenaires à conjuguer innovation, sécurité, efficacité et intégrité, afin de proposer des services véritablement centrés sur l’expérience utilisateurs.

BLS International est appelée à jouer un rôle de plus en plus important, dans cet écosystème grâce à l’élargissement constant de son offre de service G2C et son engagement aux côtés des administrations publiques”.

Fondée en 2005, BLS International, est actuellement l’un des principaux partenaires mondiaux des gouvernements dans le domaine de la mobilité internationale, des services consulaires et des services aux citoyens.

Cotée en bourse, l’entreprise affiche une capitalisation supérieure à 1,2 milliards de dollars américains.

A ce jour, BLS International a traité plus de 360 millions de demandes de visas, collabore avec 46 gouvernements et opère dans plus de 100 pays.

Le groupe s’appuie sur plus de 60.000 collaborateurs à travers le monde et un réseau de plus de 50.000 centres de services, garantissant des processus standards, sécurisés et efficaces.

Partenaire mondial de confiance, spécialisé dans les services technologiques pour les gouvernements et les citoyens, BLS International, jouit d’une réputation irréprochable dans le domaine du traitement des demandes de visas, passeports, services consulaires e-gouvernance, attestations, biométrie, E-visas et services de détails.

Cette société, figure parmi les références du paysage économique indien, avec un palmarès de plusieurs distinctions nationales et régionales.

Amadou Seck