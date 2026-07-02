Le président Biram Dah Abeid parmi les blessés de la violence policière

L’Initiative de Résurgence du Mouvement Abolitionniste (IRA) condamne avec la plus grande fermeté le grave crime commis par les forces de police du régime du général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans la matinée de ce mercredi 1er juillet 2026, devant le tribunal de Nouakchott-Ouest, lors du rassemblement pacifique organisé en solidarité avec les deux députées Mariem Cheikh et Gamou Achour, à l’occasion de leur comparution devant le tribunal.

Après avoir empêché, sur ordre des plus hautes autorités, les citoyens et les sympathisants d’accéder à la salle d’audience, en violation flagrante du principe de la publicité des débats judiciaires, les forces de police ont, à13h00, alors que le président de l’IRA et député Biram Dah Abeid prononçait un discours devant les manifestants, lancé une agression brutale et totalement injustifiée. Une substance chimique dangereuse, dont la nature demeure inconnue, a été pulvérisée directement sur ses yeux, avant que lui-même et des dizaines de militants ne soient violemment frappés, causant des blessures de gravité variable, notamment des fractures, des plaies et des pertes de connaissance due à cette mystérieuse substance blanche.

Le président Biram Dah Abeid ainsi que plusieurs blessés ont été transférés au Centre Hospitalier National et à l’Hôpital de traumatologie. Toutefois, il est extrêmement préoccupant que les équipes médicales continuent de refuser de leur prodiguer les premiers soins essentiels et de prendre les mesures médicales nécessaires pour identifier la nature de la substance utilisée. Nous considérons cette attitude comme une tentative manifeste de dissimuler les preuves et d’effacer les traces de ce crime afin de garantir l’impunité de ses auteurs. Arrivés à 13 h 20 ils n’ont subi les premiers soins qu’à 15 h 30.

Cette agression criminelle constitue une dangereuse escalade dans la politique de répression menée par le régime contre l’opposition politique et les défenseurs des droits humains. Elle confirme que les autorités ont choisi la violence au détriment du respect de la loi et ont gravement violé le droit de manifester pacifiquement, le droit à l’intégrité physique ainsi que le droit à un procès public.

L’Initiative de Résurgence du Mouvement Abolitionniste (IRA) :

1. Tient le régime du général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour entièrement responsable de cette agression ainsi que de toutes les conséquences sanitaires ou juridiques qui pourraient en découler.

2. Exige l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante afin d’identifier les responsables de l’utilisation de cette substance chimique et de les traduire en justice.

3. Appelle les organisations nationales et internationales de défense des droits humains à intervenir de toute urgence et à dépêcher des missions d’établissement des faits sur ces graves violations.

4. Invite l’opinion publique nationale et internationale à condamner ces pratiques répressives et à exprimer sa solidarité avec les victimes de la violence politique en Mauritanie.

5. Réaffirme que la politique d’intimidation et de violence ne l’empêchera pas de poursuivre son combat pacifique pour la liberté, la dignité et l’égalité, et que l’impunité ne saurait perdurer.

Personnes blessées :

• Biram Dah Abeid, président de l’IRA

• Leïla Ahmed Khalifa

• Yahfadh Cheikhna

• Abdallah

• Habib El Mokhtar

• Abdallah Hemdi

• Yehdih Bédar

• El Hadrami El Hor

• Ali Bilal

• El Baraoui Sidi Ahmed M’Barek

• Ramadan M’Barek

Nouakchott, le mercredi 1er juillet 2026

La commission de communication