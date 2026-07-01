Contrat PPP entre la Mauritanie et ACWA Power, pour une centrale à gaz à Ndiago

Le gouvernement mauritanien et la multinationale saoudienne, ACWA Power, ont signé à Nouakchott, mardi, un contrat sur le modèle du Partenariat Public Privé (PPP), pour la réalisation d’un projet de centrale de gaz à cycle combiné, d’une puissance de 230 mégawatts dans la localité de Ndiago.

Cet ouvrage sera financé par un montant global de 669 millions de dollars us, sur une période de 3 ans.

La convention a été signée, côté mauritanien, par le Ministre des Affaires Économiques et du Développement, Abdallah Souleymane Cheikh Sidya, le Ministre de l’Energie et du Pétrole, Mohamed Khaled et le Ministre des finances, Codioro Nguenor Moussa, et pour ACWA Power, par son président, Mohamed Abou Neya.

Une deuxième convention, adossée au contrat initial, prévoit “une session d’énergie entre ACWA Power, et la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC)”.

Par ailleurs “ACWA Power s’engage à créer une société de droit mauritanien, chargée de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de la centrale, assortie d’un soutien, visant à permettre à la partie Mauritanienne de réaliser un raccordement nécessaire au fonctionnement des installations liées au projet dans les plus brefs délais”.

Nouakchott “approuve ACWA Power, comme maître d’œuvre du projet, ainsi que la version du contrat de partenariat, qui définit les obligations contractuelles, les mécanismes de garantie, la tarification et les conditions de mise en œuvre”.

La durée des contrats couvre une période de 25 ans

La délégation saoudienne a été reçue en audience, mardi, par le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et s’est rendue à la primature, pour une rencontre avec le premier Ministre, Moctar ould Diaye.

Deux audiences au terme desquelles le président d’ACWA Power, Mohamed Abou Neya, s’est réjoui du nouveau partenariat avec la Mauritanie, qui rejoint 15 autres pays, avec “de nombreux atouts : énorme potentiel gazier, importantes ressources naturelles, attrait croissant pour les investisseurs, du fait d’un climat de stabilité propice aux affaires”.

Commentant la signature du contrat PPP avec ACWA Power, le Ministre de l’Energie et du Pétrole, Mohamed Khaled, affirme que cet événement “est une nouvelle étape dans le processus de développement du secteur énergétique, dans un contexte de démarrage de l’exploitation du gaz GTA, et intervient comme un point bascule institutionnel en perspective de la réalisation de grands projets, en mobilisant d’importantes ressources sur le même modèle”.

Amadou Seck

Avec Nouakchott Times