Tourisme intérieur en Mauritanie : Un nouveau départ sous le slogan « Mon pays, ma destination»/ Par Nouh Mohamed Mahmoud

Le gouvernement mauritanien s'apprête à lancer un événement national majeur sous le slogan « Mon pays, ma destination ».

Cette initiative témoigne de l'intérêt croissant pour la promotion du tourisme intérieur et concrétise les directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui souhaite faire des vacances à l'intérieur du pays un choix national contribuant à la revitalisation de l'économie locale et à la mise en valeur du riche potentiel touristique de la Mauritanie.

La Mauritanie possède un patrimoine touristique riche et diversifié, comprenant de vastes plages, oasis, montagnes, villes historiques et réserves naturelles.

La saison annuelle de la Guetna (récolte des dattes) transforme de vastes régions du pays en paysages verdoyants qui attirent les passionnés de la nature.

Le festival des dattes de Tidjikja, prévu pour la mi-juillet, est par ailleurs l'un des événements culturels et touristiques les plus importants que le gouvernement organise régulièrement pour promouvoir les produits nationaux et stimuler l'activité économique intérieure.

Son Excellence la Ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeinebou Hmednah, présidera la cérémonie de lancement officiel de la saison touristique sous le slogan « Mon pays, ma destination », le mercredi 1er juillet 2026 dans la soirée, à l’Office national du tourisme.

Cet événement devrait bénéficier d’une large participation des acteurs des secteurs public et privé. Il véhicule également plusieurs messages, notamment la promotion du tourisme intérieur, l’incitation des citoyens à découvrir les richesses de leur pays et le soutien aux corporations touristiques nationales.

Ces initiatives auront un impact positif sur le développement local, créeront des emplois et stimuleront l’activité économique à travers le pays.

Le succès de l’initiative « Mon pays, ma destination » repose non seulement sur son lancement officiel, mais aussi sur le développement continu des infrastructures touristiques, l’amélioration des services, la modernisation des sites touristiques et l’intensification des campagnes de sensibilisation.

C’est à cette seule condition que le tourisme intérieur pourra s’ancrer durablement et devenir un véritable moteur de développement durable. C’est d’autant plus vrai si l’on sait que la Mauritanie possède un patrimoine naturel, historique et culturel exceptionnel qui en fait une destination touristique de premier plan.

Investir dans cette richesse nationale demeure une responsabilité partagée entre l’État, le secteur privé et le citoyen, afin que le slogan « Mon pays est ma destination » devienne une réalité qui traduit l’amour de la patrie en actions et fait du tourisme intérieur un levier de développement et de prospérité.