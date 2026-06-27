127 candidats sanctionnés pour fraude au BEPC 2026, un réseau de triche démantelé

Le ministère de l’Éducation et de la Réforme du système éducatif a publié, vendredi, une liste de 127 candidats au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) sanctionnés pour fraude, après avoir été surpris en possession de téléphones portables dans les salles d’examen.

Le document rendu public détaille les numéros d’examen des candidats concernés, leurs centres de composition, leurs wilayas de rattachement ainsi que leurs dates de naissance. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du dispositif mis en place par les autorités pour lutter contre la fraude et préserver la crédibilité des examens nationaux.

Le ministère rappelle que l’introduction de téléphones portables ou de tout appareil électronique dans les salles d’examen est strictement interdite et expose les contrevenants à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Dès la première journée des épreuves du BEPC 2026, 28 candidats ont été sanctionnés par une note éliminatoire de zéro pour des faits similaires. Ces cas ont été recensés notamment à Nouakchott Nord (8 candidats), Nouadhibou (7), Hodh El Gharbi (5), Nouakchott Ouest (5) ainsi que dans d’autres wilayas (3). Le département a également indiqué qu’il poursuivra la publication des numéros d’examen des candidats reconnus coupables de fraude ou de tentative de fraude tout au long de la session.

Parallèlement, la Direction générale de la sûreté nationale a annoncé le démantèlement d’un réseau présumé de fraude organisé, impliqué dans la transmission de réponses aux épreuves via SMS. Alerté le jeudi 25 juin 2026, le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité a ouvert une enquête qui a conduit à l’arrestation de trois suspects, tous élèves du secondaire issus du même établissement.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause auraient intégré un groupe WhatsApp via un lien diffusé sur Facebook. Les membres de ce groupe recevaient les sujets d’examen après leur distribution dans les centres, puis utilisaient des outils d’intelligence artificielle pour élaborer les réponses, envoyées ensuite par SMS à des candidats en salle, en échange de sommes comprises entre 2000 et 4000 anciennes ouguiyas.

Un candidat a également été interpellé dans un centre d’examen à Nouakchott après avoir reconnu avoir reçu des réponses de l’épreuve de mathématiques par ce biais. L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ce réseau.

Les épreuves du BEPC 2026 se sont déroulées du 24 au 26 juin, sur l’ensemble du territoire national avec la participation de 75 405 candidats répartis dans 354 centres d’examen, en plus d’un centre au complexe scolaire mauritanien de Banjul, en Gambie. La majorité des candidats (75 360) composent dans la filière unique, contre 45 dans la filière des langues.

Nouakchott Sud enregistre le plus grand nombre de candidats avec 15 143 inscrits, suivie de Nouakchott Nord (13 856) et Nouakchott Ouest (6 956). Dans les régions de l’intérieur, les effectifs les plus importants sont relevés au Brakna (5 926), au Trarza (5 893), à l’Assaba (4 872) et au Gorgol (4 180).