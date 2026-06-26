Le Ministère de l’Économie organise un atelier de validation du rapport annuel de mise en œuvre de la SCAPP pour l’année 2025

Le Ministère des Affaires économiques et du Développement a organisé, ce jeudi dans ses locaux, un atelier consacré à la validation du rapport annuel de mise en œuvre de la Stratégie nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) au titre de l’année 2025.

Cette rencontre revêt une importance particulière dans la mesure où elle constitue une étape déterminante pour l’évaluation des réalisations enregistrées et l’identification des enseignements tirés de la deuxième phase opérationnelle de la stratégie (2021-2025), en perspective de la préparation de la troisième phase couvrant la période 2026-2030 et de la définition de ses principales orientations.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Yacoub Ould Ahmed Aïcha, a indiqué que l’économie nationale a préservé ses équilibres fondamentaux, enregistrant un taux de croissance avoisinant les 4 % en 2025, malgré un environnement international marqué par les tensions géopolitiques, la volatilité des marchés mondiaux et l’intensification des effets des changements climatiques.

Il a également souligné la maîtrise du niveau de l’inflation, l’amélioration des indicateurs des finances publiques et des comptes extérieurs ainsi que la poursuite de la viabilité de la dette publique, autant d’éléments qui témoignent de la pertinence des choix économiques opérés et des réformes structurelles mises en œuvre.

Le secrétaire général a précisé que le rapport met en évidence des avancées notables dans les secteurs productifs grâce au renforcement des investissements dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des infrastructures et des services, contribuant ainsi à soutenir et à diversifier l’économie nationale.

Dans le domaine des infrastructures, des progrès significatifs ont été réalisés dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’hydraulique, de l’assainissement et de la transformation numérique.

Sur le plan du développement humain, les secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de l’emploi et de la protection sociale ont enregistré des avancées tangibles, traduisant la place centrale qu’occupe le citoyen dans les politiques publiques. Ces progrès s’accompagnent d’évolutions positives dans les domaines de la gouvernance, de la décentralisation, des droits de l’homme, de la réforme de l’administration publique, de la modernisation de la gestion des finances publiques et du renforcement du système statistique national.

M. Ould Ahmed Aicha a ajouté que le rapport met également en lumière plusieurs défis persistants, au premier rang desquels figurent l’accélération de la diversification économique, la création d’emplois au profit des jeunes, la réduction des disparités et le renforcement de la résilience face aux changements climatiques.

Il a souligné que le prochain plan d’action pour la période 2026-2030 s’appuiera sur les enseignements tirés de cette phase afin de promouvoir la transformation structurelle de l’économie, d’améliorer la compétitivité des secteurs productifs et de renforcer la qualité des services, en cohérence avec le programme électoral de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, « Mon ambition pour la Patrie », dont la mise en œuvre est assurée par le gouvernement de Son Excellence le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diay.

Les travaux de cet atelier ont réuni plusieurs secrétaires généraux de départements ministériels, des représentants des différents secteurs gouvernementaux, ainsi que des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des organisations de la société civile.

Source / MAED