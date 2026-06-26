Mme Bâ Coumba, candidate au poste de secrétaire générale de la Francophonie sur RFI

Invitée de RFI, ce jeudi 26 juin, Mme Coumba Bâ, candidate de la Mauritanie a défendu sa candidature au poste de secrétaire générale d’Organisation internationale de la Francophonie en présentant une vision d’une Francophonie plus proche des citoyens, plus inclusive et davantage tournée vers les défis contemporains.

Elle a affirmé vouloir faire de l’OIF une organisation au service des peuples, en mettant l’accent sur la jeunesse, les femmes, l’emploi, l’éducation et le numérique. Selon elle, la Francophonie doit dépasser son rôle institutionnel pour apporter des réponses concrètes aux attentes des populations.

La candidate mauritanienne a également insisté sur la nécessité d’une gouvernance plus équilibrée, reflétant la diversité des États membres. Elle a rappelé que près des deux tiers des francophones vivent désormais en Afrique, estimant que cette réalité démographique doit davantage se traduire dans les orientations de l’organisation.

Interrogée sur la concurrence avec les autres candidats, notamment la secrétaire générale sortante Louise Mushikiwabo, Coumba Bâ a expliqué que sa candidature s’inscrivait dans une dynamique de renouveau plutôt que d’opposition personnelle. Elle a plaidé pour une Francophonie capable de rassembler autour des valeurs de dialogue, de solidarité et de coopération.

Enfin, elle a mis en avant l’expérience diplomatique de la Mauritanie ainsi que son propre parcours au sein des institutions nationales et internationales, estimant disposer des compétences nécessaires pour conduire l’organisation dans un contexte mondial marqué par les crises géopolitiques, les transformations numériques et les attentes croissantes de la jeunesse francophone.

L'élection du secrétaire général ou de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) aura lieu lors du 20e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra au Cambodge du 14 au 16 novembre 2026.