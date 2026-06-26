L’AMAM célebre la deuxième édition de la Journée internationale des gens de mer

Sous le thème « Porter le commerce mondial malgré les risques », l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes a célébré ce 25 juin à Nouadhibou la deuxième édition de la journée internationale des gens de mer.

Au cours d’une cérémonie organisée à l’occasion et à laquelle ont assisté la Wali de la Région de Nouadhibou, le Président du Conseil Régional, le Maire de Nouadhibou, les autorités administratives, militaires et de sécurité ainsi que des représentants des organisations internationales, des partenaires au développement et des acteurs du secteur maritime, le directeur général de l’AMAM. M. Cheikh Ahmedou ould Sidi, est revenu sur le sens de cette journée. “Cette journée, commémorée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), n'est pas une simple cérémonie administrative, mais un hommage officiel, national et international. C'est l'occasion, dans ce message, d'exprimer notre profonde reconnaissance, notre respect et notre admiration pour les hommes de mer – car, comme on le dit depuis longtemps, « Il n'y a pas d'hommes qui ne soient les hommes de la mer » – ces hommes courageux qui affrontent quotidiennement les périls de la mer pour assurer la continuité des échanges mondiaux.”

Revenant sur le thème choisi cette année par l'Organisation maritime qui revêt une signification profonde, il a tenu à rappeler une vérité fondamentale : sans les gens de mer, il n'y aurait pas de commerce mondial et l'approvisionnement en biens essentiels, en denrées alimentaires et en énergie serait interrompu à travers le monde. Ce sont les héros méconnus qui font constamment face au danger.

C’est conscient de la réalité vécue par ce groupe professionnel si particulier, que “Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a engagé le gouvernement à adopter une politique saine garantissant l'exploitation optimale des ressources marines en offrant les meilleures conditions possibles à tous les acteurs de la chaîne de production, notamment les gens de mer. Dans ce contexte, l'Agence mauritanienne des affaires maritimes (AMAM) a entrepris une modernisation ambitieuse, plaçant la mer au cœur de toutes nos priorités stratégiques”, dira-t-il.