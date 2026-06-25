Hommage unanime  à Moussa Coréra : un homme de cœur

Décès de Moussa Coréra : la diaspora de Maghama pleure un modèle de générosité. Dévouement et solidarité : l’héritage mémorable de Moussa Coréra salué par la diaspora. La diaspora de Maghama est en deuil. Elle vient de perdre l’un de ses fils les plus généreux et les plus dévoués, Moussa Coréra, établi à Caen, en France.

Son décès, intervenu le 31 mai dernier en France, constitue une immense perte non seulement pour la communauté de Maghama, mais aussi pour l’ensemble des immigrés mauritaniens et sénégalais qui ont croisé son chemin et bénéficié de sa bienveillance.

Moussa Coréra était bien plus qu’un simple membre de la diaspora. Il était un refuge pour les nouveaux arrivants, une main tendue pour les personnes en difficulté et un soutien précieux pour les malades venus du pays à la recherche de soins. Malgré des moyens modestes, sa porte restait toujours ouverte. Il accueillait, hébergeait et accompagnait ceux qui en avaient besoin, sans distinction (africains et non africains) et sans rien attendre en retour.

Sa générosité, son sens du partage et son hospitalité resteront gravés dans les mémoires. Nombreux sont ceux qui, loin de leur terre natale, ont trouvé auprès de lui réconfort, conseils et chaleur humaine. À travers ses gestes simples mais profondément sincères, il a incarné les valeurs de solidarité et de fraternité qui font la force de nos communautés.

Le jour de son enterrement, un vibrant hommage lui a été rendu par celles et ceux qui l’ont connu. Les témoignages se sont multipliés pour saluer un homme humble, discret et profondément attaché au bien-être des autres. Les larmes versées et les prières élevées en sa mémoire témoignent de l’empreinte indélébile qu’il laisse dans les cœurs. Le jour de son enterrement, un vibrant hommage lui a été rendu par celles et ceux qui l’ont côtoyé. Les témoignages se sont multipliés pour saluer un homme humble, discret et profondément dévoué au bien-être d’autrui. Les larmes versées et les prières élevées en sa mémoire témoignent de l’empreinte indélébile qu’il laisse dans les cœurs. Ces hommages n'ont pas manqué d'associer sa courageuse épouse, Dieynaba Dia, qui a partagé la vie de Moussa Coréra et l’a soutenu indéfectiblement dans toutes les épreuves, mais également à ses enfants qui étaient très attachés. « Si Moussa Coréra est devenu l'homme qu’il a été, c’est sans nul doute grâce à sa confidente et brave épouse Dieynaba Dia, une femme d'une immense générosité, patiente et accueillante », confie Hamel Guisset. Ce dernier faisait partie de la délégation de douze personnes (composée de son épouse, de ses parents et de ses amis) qui a accompagné la dépouille jusqu’à Maghama. Joint au lendemain de son retour en France, il a ajouté : « Moussa reste un modèle absolu de générosité, de courage, d’humanisme et de partage ». Il a également saisi cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude à l’ensemble des Maghamois et Maghamoises, avec à leur tête l’Association des ressortissants de Maghama dirigée par Diop Alassane Abou, pour leur soutien remarquable et le travail accompli tout au long de cette douloureuse épreuve.

Aujourd’hui, toute la communauté pleure la disparition d’un homme d’exception. Mais son héritage de générosité et d’humanité continuera de vivre à travers les souvenirs qu’il laisse et les nombreuses vies qu’il a touchées.

Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui pardonne ses fautes, récompense ses innombrables bonnes actions et l’accueille dans Son vaste Paradis. Qu’Il accorde également patience et réconfort à sa famille, à ses proches et à toute la communauté éprouvée par cette douloureuse disparition.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Moussa Korera s’en est allé, mais son souvenir demeurera à jamais dans nos cœurs.