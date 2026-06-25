Sorimalé rendra hommage à l’ex-maire Aliou Djibril Sarr, les 10 et 11 juillet 2026

La famille de feu Aliou Djibril Sarr, en collaboration avec le comité de pilotage, organise les 10 et 11 juillet 2026 à Sorimalé, dans le département de M’Bagne, une cérémonie d’hommage à mémoire de l’ancien maire, disparu subitement, à la fleur de l’âge, le 2 octobre 2022 à Nouakchott.

Cette manifestation vise à célébrer le parcours exceptionnel du défunt, son engagement au service de sa commune, sa générosité ainsi que les valeurs humaines qu’il a incarnées tout au long de sa vie. Parents, amis, anciens collaborateurs et habitants de la localité sont invités à prendre part à cet événement de recueillement et de reconnaissance.

Le programme débutera le vendredi 10 juillet par un récital coranique au domicile familial, suivi d’un recueillement sur la tombe du défunt. La journée sera également marquée par un défilé traditionnel de pirogues sur le fleuve, organisé par les pécheurs de Sorimalé. L’homme avait contribué à développer les compétitions traditionnelles de pirogues sur le fleuve (Daydayré). Il a suscité un immense espoir chez les jeunes non seulement de sa commune mais aussi du département, il ont cru et compris qu’ils peuvent s’investir et réussir en politique pour faire changer les choses.

Le samedi 11 juillet, les activités se poursuivront avec l’inauguration d’un jardin d’enfants et une opération de reboisement, en guise d’actions symboliques destinées à perpétuer l’héritage de feu Aliou Djibril Sarr. Un tournoi de football, dont la finale portera son nom, ainsi qu’une nouvelle soirée culturelle et artistique viendront clôturer les festivités.

À travers cet hommage, les organisateurs, avec à leur tête le colonel des Douanes Alassane Djibril Sarr, entendent rappeler, dans la sobriété, l’empreinte durable laissée par l’ancien maire dans la vie de sa communauté et honorer la mémoire d’un homme reconnu pour son dévouement et son sens du service public.