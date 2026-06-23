Le MAED signe avec le Président du Fonds de l’OPEP pour le développement deux accords de financement d’un montant de 195 millions de dollars

Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement, Dr. Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh Sidia, a procédé le mardi 23 juin, à Vienne, à la signature de deux accords de financement avec le Président du Fonds de l’OPEP pour le développement, M. Abdulhamid Al Khalifa, pour un montant total de 195 millions de dollars américains, en marge des travaux du Forum du Fonds de l’OPEP pour le développement.

Le premier accord porte sur un cadre de partenariat-pays pour la période 2026-2029, doté d’une enveloppe de 180 millions de dollars américains. Cet accord vise principalement à appuyer la réalisation de projets d’infrastructures résilientes aux changements climatiques, à renforcer les dispositifs de sécurité alimentaire ainsi qu’à soutenir et développer les chaînes de valeur en milieu rural.

Le second accord concerne un prêt de 15 millions de dollars américains destiné à renforcer les mécanismes de protection sociale en faveur des populations les plus vulnérables. Il permettra également de soutenir les bénéficiaires ciblés dans le cadre du Programme des filets sociaux.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du directeur général des Financements et de la Coopération économique, M. Mohamed Salem Ould Nani.