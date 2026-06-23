Le Conseil d’Administration du PAN visite les infrastructures portuaires

Monsieur Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine, Président du Conseil d’Administration du Port Autonome de Nouadhibou, a présidé ce mardi 23 juin 2026 la première session ordinaire de l’année 2026.

À l’issue de cette réunion, le Président du Conseil d’Administration, accompagné des membres du Conseil et de la délégation l’accompagnant, ont effectué une visite de terrain des différentes infrastructures et installations portuaires afin de s’enquérir du fonctionnement des services, du niveau des prestations offertes ainsi que de l’état des infrastructures du port.

La visite a notamment porté sur le projet d’achèvement de la réhabilitation du quai de commerce, à cette occasion. Le Directeur Général a présenté un exposé détaillé sur l’état d’avancement des travaux et les différentes phases déjà réalisées. Il a souligné que ce projet s’inscrit dans la vision stratégique de l’institution visant à moderniser ses infrastructures, à renforcer sa compétitivité et à consolider sa position en tant que plateforme logistique et commerciale de référence aux niveaux national et régional

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