Boghé : Le mouvement « Main dans la Main » se renforce avec de nouvelles adhésions

Le mouvement « Main dans la Main » continue d’élargir sa base avec l’enregistrement de nouvelles adhésions significatives dans la moughataa de Boghé. Un collectif de jeunes cadres, dirigé par Baba Coulibaly, a officiellement rejoint cette dynamique politique portée par le ministre de la Justice, Mohamed Ould Soueïdatt.

Cette adhésion est perçue comme un renfort de taille pour le mouvement, qui ne cesse de gagner en influence sur le terrain. Elle intervient dans un contexte marqué par une série de ralliements stratégiques, notamment celui du député Abouh Ould Klaa, consolidant davantage l’assise du mouvement dans la région.

Figure active de cette mobilisation, Baba Coulibaly s’illustre par un engagement soutenu et une capacité de mobilisation remarquable. Sous son impulsion, les jeunes de Boghé pour l’unité nationale et le développement ont intégré la coalition, témoignant d’un dynamisme croissant et d’une volonté affirmée de participer activement au développement local.

Ce groupe se distingue par son implication dans divers domaines, allant du sport à la culture, en passant par les actions sociales et les campagnes de sensibilisation. Leur adhésion constitue une avancée qualitative majeure pour le mouvement «Main dans la Main », qui mise sur une approche inclusive et participative.

Porté par la vision du ministre Mohamed Ould Soueïdatt, en cohérence avec les orientations du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le mouvement ambitionne de répondre aux attentes des populations. Il s’inscrit dans une démarche visant à préserver le tissu social, à promouvoir la paix et la stabilité, tout en encourageant une citoyenneté responsable.

Avec ces nouvelles adhésions, « Main dans la Main » confirme sa montée en puissance et son ancrage dans les dynamiques locales, renforçant ainsi ses perspectives d’action et son impact sur le terrain.