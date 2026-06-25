Du projet de modification de la Loi N° 64-130 portant statut des officiers de l’Armée nationale

Avant d'aborder cette analyse, il convient de préciser que je ne prétends nullement être un juriste ni un spécialiste du droit constitutionnel ou administratif. Cette réflexion est simplement fondée sur quelques notions de droit acquises au fil de mon expérience professionnelle, de la lecture et de l'intérêt que je porte aux questions juridiques et institutionnelles. Elle peut comporter des lacunes, des imprécisions ou des interprétations susceptibles d'être discutées ou corrigées par des spécialistes du droit. Ce texte se veut avant tout une contribution au débat public ouvert autour du projet de loi modifiant la loi n° 64-130 relative au statut des officiers de l'armée nationale. Son unique ambition est d'alimenter la réflexion collective en soulevant certaines questions juridiques et institutionnelles qui paraissent mériter examen, dans le respect de la diversité des opinions et des sensibilités qui s'expriment sur cette réforme.

Le projet de modification de la loi n° 64-130 portant statut des officiers de l’armée nationale suscite de nombreuses interrogations en ce qu’il soumettrait les officiers admis à la retraite, libérés ou radiés de l’armée à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du ministre de la Défense Nationale, chargé des Retraités et des Enfants des Martyrs avant d’exercer des activités politiques ou publiques. Si l’objectif affiché est la préservation de la neutralité de l’institution militaire et le maintien du devoir de réserve, les modalités retenues soulèvent des questions relatives aux libertés publiques, à la cohérence du statut militaire et à la proportionnalité des restrictions envisagées.

La neutralité politique des forces armées constitue incontestablement un objectif légitime dans tout État démocratique. Les militaires en activité sont soumis à des obligations particulières destinées à garantir leur impartialité et la subordination de l’institution militaire au pouvoir civil. Toutefois, la question posée par le projet concerne non pas les officiers en activité, mais des personnes qui ont quitté le service actif et qui exercent désormais leurs droits en qualité de citoyens.

Deux notions distinctes

À cet égard, il importe de distinguer l’activité politique du devoir de réserve. Les deux notions ne se confondent pas. Le devoir de réserve vise principalement à empêcher la divulgation d’informations sensibles, les comportements susceptibles de porter atteinte à l’institution militaire ou l’exploitation d’informations obtenues dans l’exercice des fonctions. En revanche, l’adhésion à un parti politique, la participation au débat public, la candidature à une élection ou l’exercice d’un mandat électif relèvent de l’exercice normal des droits civils et politiques reconnus à tout citoyen. Un ancien officier peut donc parfaitement participer à la vie politique tout en respectant ses obligations de discrétion et de réserve.

Cette distinction est d’autant plus importante que la participation des anciens officiers à la vie politique n’est ni nouvelle ni exceptionnelle en Mauritanie. Plusieurs d’entre eux ont créé ou dirigé des partis politiques, occupent des responsabilités au sein de formations de la majorité ou de l’opposition, ou exercent des fonctions électives. Cette réalité existe depuis de nombreuses années sans qu’il ait été démontré qu’elle a porté atteinte à la neutralité des forces armées. Dès lors, la nécessité d’une restriction aussi importante que l’autorisation préalable du ministre de la Défense Nationale, chargé des Retraités et des Enfants des Martyrs mérite d’être démontrée.

C’est ici qu’intervient le principe de proportionnalité, l’un des critères fondamentaux utilisés en droit constitutionnel pour apprécier la légalité d’une restriction à une liberté publique. Ce principe exige que les moyens retenus par le législateur soient adaptés à l’objectif poursuivi, nécessaires à sa réalisation et qu’ils ne portent pas une atteinte excessive aux droits concernés. Autrement dit, il ne suffit pas de démontrer que la neutralité de l’armée mérite d’être protégée ; il faut également établir que la restriction imposée aux anciens officiers est indispensable à cette protection et qu’aucune mesure moins contraignante ne permettrait d’atteindre le même résultat. Si le risque identifié réside dans la violation du devoir de réserve ou dans l’utilisation abusive d’informations sensibles, ces comportements peuvent déjà être encadrés et sanctionnés par des mécanismes juridiques spécifiques. Dans ces conditions, l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour toute activité politique peut apparaître comme une mesure plus large que nécessaire, puisqu’elle affecte indistinctement l’ensemble des anciens officiers, y compris ceux qui entendent exercer leurs droits politiques sans porter atteinte aux intérêts de l’institution militaire.

Risque d’arbitraire

La difficulté principale réside d’ailleurs dans le mécanisme même de l’autorisation préalable. Dans un système fondé sur les libertés publiques, l’exercice des droits politiques constitue le principe, tandis que leur restriction constitue l’exception. Le projet ne se borne pas à sanctionner d’éventuels abus ; il subordonne l’exercice même d’un droit fondamental à une décision administrative. Une telle approche transforme une liberté en autorisation. Si les critères d’octroi ou de refus ne sont pas précisément définis par la loi, le risque d’arbitraire devient réel, puisque la participation à la vie politique pourrait dépendre d’une appréciation discrétionnaire de l’administration.

La réforme soulève également une question de cohérence statutaire. Les notions d’admission à la retraite, de libération et de radiation ont traditionnellement pour effet de mettre fin au lien statutaire entre l’officier et l’institution militaire. La retraite marque la fin du service actif ; la libération dispense des obligations de service ; la radiation entraîne la sortie définitive du corps des officiers. Si les personnes concernées demeurent néanmoins soumises à une autorisation préalable du ministre de la Défense Nationale pour exercer leurs droits politiques, la portée juridique de ces mécanismes se trouve substantiellement modifiée.

Cette évolution conduit à s’interroger sur le statut réel des anciens officiers. D’un côté, ils ne sont plus soumis à la hiérarchie militaire pour l’essentiel de leurs obligations professionnelles ; de l’autre, ils continuent à dépendre d’une autorité militaire pour l’exercice d’un droit fondamental. Le projet semble ainsi créer une catégorie intermédiaire entre le militaire en activité et le citoyen ordinaire, sans définir clairement les contours, la durée ou les conséquences juridiques de cette situation.

Dans ces conditions, une révision des dispositions relatives à la retraite, à la libération et à la radiation pourrait s’avérer nécessaire afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du statut des officiers. À défaut, le risque est de voir coexister des dispositions affirmant la fin de la carrière militaire avec d’autres maintenant certaines restrictions caractéristiques du statut militaire.

Enfin, la réforme doit être appréciée à la lumière des principes constitutionnels garantissant les libertés d’opinion, d’expression, d’association et de participation à la vie publique. Ces libertés ne peuvent être limitées que pour des motifs légitimes et dans des conditions strictement nécessaires. Plus une restriction est générale, durable et soumise à un pouvoir discrétionnaire, plus sa justification doit être solide.

En définitive, la préservation de la neutralité des forces armées et le maintien du devoir de réserve constituent des objectifs légitimes que nul ne conteste. La véritable question est celle du choix des moyens. Le devoir de réserve peut être préservé par des mécanismes ciblés sanctionnant les comportements fautifs sans subordonner l’exercice des droits politiques à une autorisation préalable. Dès lors, les dispositions relatives à une autorisation préalable du ministre de la Défense Nationale pour exercer des droits politiques du projet de modification de la loi 64130 soulève des interrogations sérieuses quant à sa nécessité, sa proportionnalité et sa cohérence avec les principes qui gouvernent la cessation de la carrière militaire et l’exercice des libertés fondamentales par les anciens officiers.

Colonel E/R Mohamed Lemine Taleb Jeddou