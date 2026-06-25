Le soum-soum persiste

Quand on parle de soum-soum, il paraît utile d'expliquer ce mot étrange, du fait de la prolifération et de la consommation de cet alcool importé chez nous tout dernièrement... Soum-soum est un mot d'un dialecte ouest-africain qui veut dire « la boisson ». Il fut importé chez nous à la fin de l'année 1989 par des immigrés ghanéens, nigérians et togolais. Un grand nombre de ces expatriés étaient venus prendre la place de la main d'œuvre qualifiée du Sénégal, expulsée lors des douloureux événements mauritano-sénégalais d'Avril 89...

Depuis, des ressortissants de divers pays d'Afrique de l'Ouest se passent le relais de sa fabrication et de son trafic à Nouakchott. Les derniers barons de cette drogue étaient des bissau-guinéens qui en avaient le monopole depuis 2004, via notamment deux dames, Antoinette et Rose... Mais des mauritaniens sont entrés, depuis quelques années, dans la danse. Plusieurs filières et réseaux dirigés par des nationaux ont été démantelés par la police au cours des années passées. Centré à Sebkha, ce business a atteint les autres zones et quartiers de la ville.

Tout dernièrement, Nouadhibou a eu sa part du lot. Des réseaux de lubrification et de distribution de soum-soum ont été neutralisés par les flics dans cette ville côtière. Ces jours-ci, la police en a encore démantelé plusieurs autres. La plupart de ces cartels sont tenus par des ressortissants étrangers, mais des mauritaniens ont été aussi arrêtés, déférés et écroués.

La découverte

Il y a deux jours au virage menant au village d'Aghchorguit entre Boutilimit et Aleg, il faisait chaud en fin de matinée. Le poste de gendarmerie vaquait comme d'habitude à ses occupations. Les gendarmes contrôlaient les véhicules qui allaient et venaient de façon routinière. Une Renault 21 s'arrête. Une seule personne à bord : le chauffeur. Il descend et se dirige, apparemment pressé, vers le poste. Cela attire l'attention de l'un des gendarmes, jugeant son attitude suspecte, car il a essayé de doubler la file de véhicules en attente. Le gendarme s'interpose, lui fait signe de revenir en arrière et lui demande les papiers de la voiture. Il les lui remet aussitôt et ils sont en règle. « Laisse-moi continuer, j'ai un rendez-vous urgent ! », lance-il. « Pas avant d’avoir fouillé ton véhicule ! », répond le gendarme. « Pas de problèmes », rétorque l’individu. Le gendarme commence par la malle arrière sans y trouver rien de suspect. Il passe ensuite à l'intérieur pour inspecter les sièges, sans non plus y découvrir quoi que ce soit. Le chauffeur réitère alors sa demande de continuer son chemin, mais le gendarme insiste à poursuivre la perquisition. Il enlève le dos du siège arrière et y repère, dessous, des paquets plats soigneusement cachés. Il commence à les tirer un-à-un. Ils sont au nombre de dix et chacun contient un kilogramme de cannabis. Interrogé à la brigade, le trafiquant révèle le nom et l'adresse à Nouakchott du destinataire de la cargaison et celui-ci est épinglé le jour même.

Le phénomène Ahmed "Lemdessem"

Ahmed ould M'barek Cheïn, 42 ans, récidiviste, a effectué plusieurs séjours en prison. Il est aussi familier des violons de plusieurs commissariats de police de Nouakchott. Il est connu sous le sobriquet d'Ahmed "Lemdessem" qui veut dire gluant, en hassaniya. On l’a ainsi surnommé parce qu'il il s'enduisait la peau d'huile avant d'aller cambrioler, violer et agresser, surtout dans les quartiers périphériques et les gazras d'Arafat... Actuellement, il croupit en taule. D'autres malfaiteurs imitent sa façon d'opérer en s'enduisant le corps de matières gluantes avant d'opérer. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que Lemdessem est sorti de prison. Plusieurs plaintes ont été déposées tout dernièrement contre lui à Neteg et Tarhil… alors qu'il est bel et bien toujours sous les barreaux.

Mosy