Le parti ADEL lance sa campagne de parrainage pour sa reconnaissance officielle

Le parti ADEL a tenu ce samedi, 20 juin 2026 une grande réunion de militants à son siège central, situé au carrefour Touré (Bagdad). Venus en masse de tous les quartiers de Nouakchott, les partisans ont répondu à l'appel de leur président, Ahmed Samba Messaoud. Ce dernier a précisé que l'objectif de la rencontre était de planifier et de réussir la campagne de parrainage nécessaire à la reconnaissance légale du parti.

« Nous sommes condamnés à réussir », a averti le président, rappelant le statut d'opposant d'ADEL. Selon lui, le pouvoir en place et ses adversaires ne leur faciliteront pas la tâche. Il a d'ailleurs dénoncé des lenteurs administratives suspectes depuis le lancement des opérations trois jours plus tôt. Ahmed Samba Messaoud pointe notamment du doigt les dysfonctionnements liés au téléchargement de l’application Houweyeti et à l’ouverture des guichets dans les centres d’état-civil. Le parti considère ces deux exigences étatiques comme des entraves délibérées.

Au siège, l'ambiance était à la mobilisation. Les militants s'activaient sur leurs téléphones pour installer l'application. Pour les guider pas à pas, la direction a mis en place un numéro d'assistance. Elle s'engage également à accompagner dans les centres d'état-civil les sympathisants ne possédant pas de smartphone.

Malgré ces obstacles, les dirigeants d'ADEL restent confiants. Ils comptent mobiliser au moins les 5 000 parrainages requis pour légaliser la formation. Les responsables ont appelé à intensifier la campagne de proximité auprès des familles et du voisinage. Lors des échanges, la majorité des participants s'est engagée à garantir le soutien de leurs proches. La coordination des équipes de terrain a été confiée au Secrétaire général du parti.

Réaffirmant leur rejet de l’arbitraire, les différents intervenants ont rappelé que « l’injustice est une source d’instabilité ». Ils ont réitéré leur engagement pour une Mauritanie fondée sur l’équité.

Fondé il y a quelques mois, le parti ADEL est porté par Ahmed Ould Samba, figure politique et militant antiesclavagiste actif. Condamné à un an de prison par le tribunal de Nouakchott Ouest pour outrage au président, il avait vu sa peine suspendue par la Cour d'appel en août 2025 face à une forte pression populaire. Ce passage par la case prison a visiblement renforcé sa popularité auprès de l'opinion publique