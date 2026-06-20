Grâce présidentielle pour neuf détenus salafistes après un processus de révision idéologique

Le président de la République, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, a accordé, vendredi, une grâce présidentielle à neuf détenus condamnés dans des affaires liées à l’extrémisme, à l’issue d’un processus de révision idéologique encadré par des oulémas. Selon un communiqué de la Présidence, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent, fondée sur une approche combinant fermeté sécuritaire et dialogue intellectuel.

Dans le détail, trois détenus ont bénéficié d’une grâce portant sur le reliquat de leurs peines privatives de liberté, ainsi que sur les amendes, frais et dépens judiciaires. Les six autres ont vu leurs peines commuées, celles-ci étant considérées comme purgées à hauteur de la durée déjà passée en détention. La Présidence souligne que ces décisions interviennent après un processus de dialogue doctrinal approfondi, ayant conduit les bénéficiaires à revoir leurs convictions, à exprimer leur repentir et à manifester leur volonté de se réinsérer dans la société.

Supervisée par un collège d’oulémas reconnus, cette démarche vise à traiter les causes profondes de la radicalisation, tout en offrant une seconde chance aux détenus ayant démontré la sincérité de leur engagement à renoncer à l’extrémisme. Par ailleurs, quatorze détenus salafistes ont récemment publié une déclaration dans laquelle ils réitèrent leur repentir, affirment leur adhésion aux enseignements religieux modérés et s’engagent à préserver la sécurité et la stabilité du pays. Dans ce texte, diffusé par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) dans le cadre d’un programme consacré à la lutte contre l’extrémisme, les signataires ont assuré qu’ils respecteraient les lois, soutiendraient les institutions de l’État et rejetteraient toute forme de violence ou de discorde.

Cette déclaration intervient à la suite des recommandations d’une commission d’oulémas ayant conduit un nouveau cycle de dialogue avec des détenus impliqués dans des affaires d’extrémisme. Selon cette commission, la majorité des participants a renoncé à ses anciennes convictions et exprimé son repentir « en toute conviction ». Les autorités mauritaniennes estiment que cette expérience confirme l’efficacité d’une approche équilibrée, conciliant sécurité et réhabilitation, saluée aux niveaux régional et international.