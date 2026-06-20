Première réussite d’une intervention cardiaque endovasculaire complexe sans chirurgie ouverte

La Mauritanie franchit une étape décisive dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Une équipe médicale nationale a réalisé avec succès la première intervention cardiaque endovasculaire complexe visant à corriger une Communication Inter-Ventriculaire (CIV), sans recours à une chirurgie à cœur ouvert. L’opération s’est déroulée à la clinique Al-Ihsan de Nouakchott, sous la supervision du professeur Abdallahi Bichar, spécialiste en cardiologie et en médecine vasculaire. Elle marque une avancée significative dans la prise en charge, au niveau national, des pathologies cardiaques complexes.

Jusqu’à présent, ce type d’intervention, réputé délicat et nécessitant un haut niveau d’expertise ainsi que des équipements de pointe, contraignait de nombreux patients à se tourner vers des structures médicales à l’étranger ou à attendre des missions spécialisées. La réussite de cette procédure illustre l’intégration progressive des techniques les plus avancées de cardiologie interventionnelle dans le système de santé mauritanien, ouvrant la voie à une meilleure accessibilité aux soins spécialisés dans le pays.