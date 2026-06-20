Lancement de la plateforme "Istichara" : Une étape historique vers la souveraineté nationale en matière d'Intelligence Artificielle

L’Entreprise technologique mauritanienne DeepWeave lance la plateforme Istichara, première plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la modernisation de l'administration, au monde de l'entreprise et à la recherche en droit en Mauritanie.

Cette réalisation consacre l’entrée effective de la Mauritanie parmi les rares pays ayant réussi à adopter ces solutions à fort impact technologique.

Istichara se distingue par sa capacité exceptionnelle à appréhender le système juridique mauritanien et à le mettre à la disposition du public avec une grande précision, à travers les caractéristiques suivantes :

-Premièrement : Une couverture juridique complète. La plateforme regroupe l'intégralité de la réglementation (lois, décrets, arrêtés etc...) depuis la fondation de l'État en 1959 jusqu'à ce jour.

-Deuxièmement : Une mise à jour continue. Les données de la plateforme font l'objet d'actualisations et de synchronisations régulières afin de garantir le suivi méticuleux des dernières évolutions législatives et réglementaires.

-Troisièmement : Un support multilingue. La plateforme offre une interface interactive prenant en charge plusieurs langues internationales, dont l’arabe, le français et l’anglais.

Vers la concrétisation de la souveraineté numérique et de la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle

Le lancement de cette plateforme constitue une étape majeure vers la réalisation de la souveraineté numérique et technologique de la Mauritanie dans le domaine de l'intelligence artificielle. En développant localement des solutions capables de traiter les spécificités du droit mauritanien, l'entreprise DeepWeave contribue au renforcement de l'indépendance technologique du pays, en parfaite adéquation avec les objectifs de la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle et de la Transformation Numérique.

Cette plateforme est conçue pour faciliter la recherche juridique, la gestion documentaire et simplifier les procédures administratives pour les Acteurs publics, Institutions, Entreprises, Professionnels du droit, Investisseurs, Universitaires, Chercheurs, journalistes, étudiants, etc...Elle permet ainsi un accès immédiat aux informations juridiques pour l'ensemble des acteurs locaux et internationaux.

La direction de l'entreprise DeepWeave déclare : «Le lancement de cette plateforme prouve la capacité des expertises mauritaniennes à relever de grands défis technologiques. Ce projet ne se limite pas à faciliter le travail quotidien, mais il pose également les bases d'une infrastructure numérique souveraine et parfaitement adaptée aux exigences et réalités locales de la Mauritanie ».

Les fondateurs de l’Entreprise DeepWeave sont des ingénieurs mauritaniens ayant acquis une expertise éprouvée à l’international dans l’IA , Cybersécurité, Data et Infrastrucures numériques.

Pour accéder à la plateforme et au site officiel de l'entreprise, vous pouvez utiliser les liens indépendants suivants :

Lien de la plateforme Istichara :

https://istichara.deep-weave.ai/

Site officiel de DeepWeave :