Le ministre des Affaires économiques signe avec la BID un accord de financement d'environ 60 millions de dollars pour l’électrification des zones rurales

Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement, Dr. Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh SIDIA, a procédé, vendredi à Bakou, capitale de la République d’Azerbaïdjan, à la signature d’un accord de financement avec le président du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), Dr Mohammed Sulaiman Al Jasser. D’un montant global de 59,28 millions de dollars américains, cet accord est destiné au financement d’un projet d’électrification des zones rurales isolées en Mauritanie.

Ce projet vise à élargir l’accès universel et équitable à une électricité à la fois durable et abordable dans les zones rurales. Il bénéficiera à 170 localités réparties dans sept wilayas, à savoir l’Adrar, l’Assaba, l’Inchiri, le Brakna, les deux Hodhs et le Tagant. Il ambitionne de porter le taux de couverture électrique nationale, actuellement fixé à 55 % en 2024, à une couverture intégrale de 100 % à l’horizon 2030.

La mise en œuvre du projet reposera sur un ensemble de solutions décentralisées articulées autour de plusieurs composantes majeures.

La première concerne l’extension de l’accès à l’électricité à travers la réalisation de 85 mini-réseaux alimentés par l’énergie solaire, d’une capacité totale de 8 mégawatts, le raccordement de 36 localités au réseau du projet RIMDIR, ainsi que l’équipement de 20 autres localités en systèmes solaires domestiques. Le projet prévoit également l’extension des réseaux moyenne et basse tension et l’installation de 25 000 branchements domestiques et institutionnels dotés de compteurs prépayés.

La deuxième composante porte sur le soutien aux activités productives et à l’autonomisation économique des populations. Elle comprend l’installation de 10 plateformes énergétiques polyvalentes équipées notamment de moulins, de stations de recharge et d’unités de réfrigération pour la conservation du lait. La gestion et l’exploitation de ces infrastructures seront confiées à des coopératives féminines. Le projet prévoit également l’installation de 126 pompes à eau destinées à soutenir les activités agricoles et pastorales, ainsi que la fourniture d’équipements de chaîne du froid pour la conservation des vaccins dans les structures sanitaires.

Une troisième composante sera consacrée au renforcement des capacités techniques. Elle prévoit l’organisation de visites d’échange d’expériences avec plusieurs pays, la mise en place de programmes de formation au profit des techniciens locaux ainsi que l’encadrement de jeunes diplômés sur une période de deux ans afin de garantir l’exploitation et la maintenance efficaces des infrastructures électriques.

Bénéficieront directement de ce projet près de 123 000 personnes (soit environ 22 000 ménages), ainsi que 3 000 infrastructures sociales et productives telles que les centres de santé et les établissements scolaires. Une attention toute particulière sera réservée aux franges les plus vulnérables, à la jeunesse et aux familles dirigées par des femmes, et ce afin d’alléger les charges de soins et de stimuler l’économie domestique.

La cérémonie de signature s’est déroulée en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement à Bakou, en présence du directeur général de l’Agence de promotion des investissements en Mauritanie, M. Tah Ould Ahmed Maouloud, et du directeur général des Financements et de la Coopération économique au ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Mohamed Salem Ould Nani.