Atelier de formation au profit des cadres du Port Autonome de Nouadhibou

Dans le cadre de ses efforts continus visant à renforcer les compétences de ses ressources humaines et à accompagner les réformes juridiques et institutionnelles engagées dans le pays, le Port Autonome de Nouadhibou a organisé, les jeudi 18 et vendredi 19 juin 2026, un atelier de formation au profit de ses cadres intitulé : « Atelier de familiarisation des cadres du Port Autonome de Nouadhibou avec la nouvelle loi relative aux entreprises publiques.»

Cet atelier a pour objectif de permettre aux cadres de l’institution de mieux connaître le contenu et les dispositions de la loi n° 2025-002/PR du 12 janvier 2025 relative aux établissements et entreprises publics, ainsi que d’appréhender les innovations qu’elle introduit en matière de gouvernance, de transparence, de redevabilité et d’amélioration des performances des institutions publiques.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le Directeur Général du Port Autonome de Nouadhibou, Monsieur Ahmed Ould Sid’Ahmed Ould Dié, a souligné l’importance particulière de cette formation, qu’il a qualifiée d’étape essentielle pour renforcer les connaissances des cadres et développer leurs compétences dans les domaines de la gouvernance et de la gestion des entreprises publiques. Il a ajouté que cette initiative leur permettra de mieux maîtriser les nouvelles dispositions introduites par la loi et d’en assurer une mise en œuvre optimale au sein de l’établissement.

Il a également précisé que cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique du Port, qui vise à investir dans le capital humain, à accompagner les réformes nationales et à promouvoir une culture de conformité, de transparence et d’excellence dans la performance, renforçant ainsi la position de l’institution et sa capacité à relever les défis et à s’adapter aux évolutions que connaît le secteur public.

Par ailleurs, le Directeur Général a salué le rôle joué par le cabinet B.A.C.B.A.R Consulting dans l’animation et l’encadrement de cet atelier, ainsi que le niveau d’intérêt et d’interaction manifesté par les participants. Il a exprimé le souhait que les acquis de cette formation contribuent à l’amélioration des performances institutionnelles et à l’ancrage des principes de bonne gouvernance au sein de l’établissement.

À travers cette initiative, le Port Autonome de Nouadhibou réaffirme son engagement constant en faveur du développement des compétences de ses ressources humaines et poursuit ses efforts visant à adopter les meilleures pratiques en matière de gestion et de gouvernance, en cohérence avec les orientations nationales destinées à moderniser les établissements et entreprises publics et à renforcer leur contribution au développement économique et social du pays.

Contenu de l’atelier de formation

L’atelier de formation organisé a porté sur une présentation exhaustive des dispositions de la loi n° 2025-002/PR relative aux établissements et entreprises publics, en mettant l’accent sur les principales innovations qu’elle introduit, notamment :

-le nouveau cadre juridique applicable aux établissements et entreprises publics ainsi que ses objectifs ;

-les principes de bonne gouvernance et le renforcement de la transparence et de la redevabilité ;

-les rôles et responsabilités des organes d’administration, de gestion et de contrôle ;

-les relations entre l’État et les établissements publics, ainsi que les mécanismes de suivi et d’évaluation ;

-les nouvelles obligations juridiques et réglementaires incombant aux établissements publics ;

-les meilleures pratiques permettant d’assurer la conformité aux dispositions de la loi et d’améliorer la performance institutionnelle.

L’atelier a également constitué un espace d’échanges et de discussions entre les participants et les formateurs sur les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions de cette loi au sein du Port Autonome de Nouadhibou. Ces échanges contribueront au renforcement de l’efficacité administrative et à l’ancrage d’une culture de bonne gouvernance et de conformité au sein de l’institution.