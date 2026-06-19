Création d’un pôle de développement dans le Trarza

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant création d’un pôle de développement dans la région du Trarza, conformément aux dispositions de la loi 2025-06 du 19 février 2025, au cours de sa réunion du jeudi 18 juin 2026, rapporte le communiqué du Conseil des Ministres. Ce pole de développement, appelé “Renaissance Agricole” implique les circonscriptions de Rosso, Tekane, Rkiz, Mederdra et Keur Macene.

La création de ce pole de développement “s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à structurer les secteurs à forte valeur ajoutée de l’agriculture et de l’élevage, créer un environnement favorable à l’investissement privé. Le pôle de développement dénommée “Renaissance” comprend 2 composantes Principales : un bassin de production, qui s’étend sur les districts de Keur Macene, Rosso, Tekane, Rkiz et Mederdra, avec une superficie totale de 800.000 hectares. Une plateforme de transformation et de fabrication de produits

agricoles et animaux, près de Tekane, dans un emplacement central par rapport aux zones de production, aux ports de Ndiago et de Nouakchott”, explique le communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres.

La création de ce pôle de développement “devrait engendrer de multiples avantages : production et transformation, dans un objectif de sécurité alimentaire pour les légumes, notamment les pommes de terre, les oignons, les tomates, le gombo, les carottes et les autres légumes, une production importante de blé, de culture fourragère et de fruits. La valorisation et la structuration des secteurs agricole et d’élevage tournés vers l’exploitation”.