Au-delà des polémiques récentes, l’analyse des faits et des chiffres permet d’évaluer de manière plus objective le partenariat entre la Mauritanie et Addax dans le domaine de l’approvisionnement en hydrocarbures.

Des victoires répétées aux appels d’offres

Depuis 2016, Addax s’est distingué par sa compétitivité tarifaire lors de plusieurs appels d’offres internationaux. Face à des concurrents de premier plan, l’entreprise a régulièrement proposé les primes les plus basses sur des produits-clés comme le gasoil, l’essence ou le kérosène. Cette constance témoigne d’une capacité à s’adapter aux exigences du marché et à maintenir des conditions financières avantageuses pour l’État.

Les crises mondiales comme révélateur

Les épisodes de tension sur les marchés internationaux ont mis à l’épreuve l’ensemble des acteurs du secteur. En 2020, la flambée des prix a conduit à l’annulation d’un appel d’offres jugé trop coûteux. De même en 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Mauritanie s’est tournée vers d’autres fournisseurs comme BP et Vitol, à des conditions nettement plus élevées (jusqu’à 150 USD/TM). Ces expériences ont rapidement montré les limites des alternatives disponibles, conduisant les autorités à revenir vers Addax.

Une capacité de réaction en situation d’urgence

À plusieurs reprises, Addax a démontré sa capacité à intervenir rapidement dans des situations critiques. Que ce soit lors du retrait d’autres fournisseurs ou pendant la pandémie du COVID-19, l’entreprise a assuré la continuité des livraisons dans de courts délais. Cette réactivité constitue un indicateur-clé de fiabilité dans un secteur où les ruptures d’approvisionnement peuvent avoir des conséquences majeures.

Un investissement structurant : le dépôt stratégique

Dans le cadre du contrat 2023–2025, Addax s’est engagé dans la construction d’un dépôt de stockage de 100 000 m³, pour un coût estimé à 36 millions de dollars, bien inférieur aux standards internationaux. Ce projet vise à réduire la dépendance immédiate aux importations et à renforcer la sécurité énergétique nationale. Les retards enregistrés sont principalement liés à des contraintes administratives locales.

Efforts tarifaires et impact économique

Au-delà des conditions initiales, Addax a consenti des efforts financiers significatifs : une réduction globale d’environ 5 millions de dollars et une baisse de 11,5 USD/TM sur plus d’un million de tonnes, soit un allègement total estimé à près de 20 millions de dollars. Ces ajustements ont contribué à limiter l’impact des hausses internationales sur les prix domestiques.

Vers une lecture équilibrée du partenariat

L’analyse des dix dernières années montre que les performances d’Addax reposent sur trois piliers : compétitivité tarifaire, continuité d’approvisionnement et capacité d’adaptation en contexte de crise. Si le renforcement de la concurrence et de la transparence reste indispensable, les faits indiquent que l’entreprise a joué un rôle stabilisateur dans un environnement souvent volatil. Dans un secteur aussi sensible que celui des hydrocarbures, la performance ne se mesure pas uniquement au prix, mais aussi à la fiabilité et à la capacité de réponse face aux imprévus. Le partenariat entre la Mauritanie et Addax illustre, malgré les controverses, les réalités complexes de la sécurité énergétique dans un marché mondial en constante mutation.

KAAW Thierno