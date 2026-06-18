La Mauritanie explore avec les institutions de financement islamique les moyens de renforcer l'appui au secteur privé et aux marchés financiers

Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement, Dr. Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh Sidia, accompagné du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lemine Ould Dhehby, a tenu ce mercredi à Bakou, en Azerbaïdjan, une séance de travail avec le directeur général de la Société islamique d’assurance des investissements et du crédit à l’exportation (SIACE) et directeur général par intérim de la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD), Dr Khaled Khalafallah.

La rencontre, organisée en marge des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), a permis d’examiner les moyens de consolider la coopération entre la Mauritanie et ces deux institutions spécialisées, notamment à travers le renforcement de leur contribution au développement du secteur privé national, à la modernisation des marchés financiers et à l’amélioration des mécanismes de garantie et d’assurance des financements destinés aux projets de développement.

Les discussions ont également porté sur les opportunités qu’offre la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD) à travers ses services d’accompagnement, ses instruments de financement et ses prestations de conseil, ainsi que sur les modalités d’une meilleure mobilisation de ces outils au service des priorités économiques du pays.

Les deux parties ont, en outre, étudié les perspectives d’extension du financement des petites et moyennes entreprises (PME) en Mauritanie, dans le but de stimuler la création d’emplois, d’accroître la compétitivité de l’économie nationale et de favoriser le développement des marchés de capitaux. Cette orientation s’inscrit dans la stratégie de l’ICD visant à soutenir les projets conformes aux principes de la finance islamique au sein de ses 56 États membres.

La réunion a également été l’occasion d’évoquer les préparatifs du Forum du Groupe de la Banque islamique de développement consacré à la promotion du secteur privé, des investissements et des lignes de financement, dont la tenue est prévue à Nouakchott avant la fin de l’année.

Ont pris part à cette rencontre le président de l’Autorité de régulation des marchés financiers, M. Sidi Mohamed Ould Biye, ainsi que le directeur général des Financements et de la Coopération économique au ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Mohamed Salem Ould Nani.