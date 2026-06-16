COMMUNIQUÉ DES MAIRES DES COMMUNES DE BOGHÉ, DAR EL AVIA ET OULD BIROM

Les Maires des communes de Boghé, Dar El Avia et Ould Birom ont pris connaissance de l'opération de distribution de viande organisée au profit des populations vulnérables à l'occasion de la fête de l'Aïd Al-Adha.

Selon les informations portées à notre connaissance, cette opération prévoyait l'affectation de 2 500 lots de viande de 5 kg pour la commune de Boghé, 800 lots pour la commune de Dar El Avia et 700 lots pour la commune de Ould Birom, soit un total de 4000 lots de viande destinés aux populations de notre département.

Cependant, les autorités communales concernées tiennent à exprimer leur profond étonnement et leur vive préoccupation face au fait qu'aucune de ces communes n'a été associée à la réception, à l'identification des bénéficiaires ou à la distribution de ces lots. A ce jour, aucune information officielle ne nous a été communiquée quant à la destination effective de ces 4 000 lots destinés à nos populations.

Cette situation suscite une incompréhension légitime au sein des élus locaux et des citoyens, qui s'interrogent sur le devenir de cette aide et sur les conditions dans lesquelles sa distribution aurait été réalisée.

Les Maires des communes de Boghé, Dar El Avia et Ould Birom réaffirment leur attachement aux principes de transparence, d'équité, de redevabilité et de bonne gouvernance dans toutes les actions de solidarité destinées aux personnes en situation de vulnérabilité. Ils rappellent que les collectivités territoriales constituent des acteurs incontournables pour garantir une distribution juste, inclusive et conforme aux besoins réels des populations.

Par conséquent, nous demandons aux autorités compétentes

De clarifier la situation des 4 600 lots de viande de 5 kg prévus pour les communes de Boghé,

Dar El Avia et Ould Birom ,

De communiquer publiquement les modalités de leur répartition ainsi que les bénéficiaires effectivement servis ,

D'expliquer les raisons pour lesquelles les autorités communales n'ont pas été associées à cette opération

De prendre les dispositions nécessaires afin que les collectivités territoriales soient pleinement impliquées dans toute future action de distribution d'aide humanitaire ou sociale.

Notre démarche ne vise qu'un seul objectif : garantir le droit des populations à l'information et veiller à ce que les aides destinées aux personnes vulnérables parviennent effectivement à leurs bénéficiaires dans la transparence et le respect des principes de bonne gouvernance.

Fait à Boghé, le 12/06/2026

Les Maires des Communes de Boghé, Dar El Avia et Ould Birom