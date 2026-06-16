Une requête loin d’être anodine

Va-t-il enfin avoir lieu ce dialogue national inclusif tant attendu ? Après la remise des documents où tout un chacun a fait ses propositions pour un dialogue serein, des dizaines de réunions entre son coordinateur et les différents représentants des pôles politiques de l’opposition, de la majorité et de ceux qui ne sont ni-ni, et les audiences accordées par le président de la République aux partis de l’opposition pour tenter de calmer le jeu et rassurer sur ses bonnes intentions, force est de constater que le train est toujours en gare. Pourquoi selon vous ? Pour un point de détail, selon la majorité, mais un problème insurmontable, selon l’autre camp : la question des mandats présidentiels que les soutiens du Président veulent coûte que coûte inscrire à l’agenda des assises. En principe verrouillé par la Constitution qui limite le nombre de mandats à deux, sans possibilité d’y changer quoi que ce soit, cette disposition n’est pas sacrée pour autant, selon ceux qui avaient poussé Ould Abdel Aziz à la fin de son deuxième mandat à sauter le pas. Il n’en était pas loin… avant se rétracter à la dernière minute, pour des raisons que personne n’est parvenu à expliquer jusqu’à présent. Ils sont en train de répéter le même scénario avec son successeur. Auront-ils plus de chance cette fois ? Une présidente d’un parti de la majorité a d’ailleurs déjà mis les pieds dans le plat en demandant ouvertement un troisième mandat pour le Président. Sa sortie n’a suscité, pour le moment, que des moqueries sur les réseaux sociaux. Aucun poids lourd de la majorité ne lui a encore emboîté le pas. Une requête pourtant loin d’être innocente. Wait and see…

Ahmed ould Cheikh