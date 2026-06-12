Le ministre de l’Économie signe avec l’ambassadeur de France trois accords en appui aux efforts de développement

Les locaux du ministère de l’Économie et du Développement ont abrité, vendredi, la cérémonie de signature de trois accords de coopération entre la Mauritanie et la France, visant à renforcer les efforts de développement, à faire face aux effets des changements climatiques et à soutenir les populations les plus vulnérables du pays.

Les accords ont été signés, pour la partie mauritanienne, par le ministre des Affaires économiques et du Développement, Dr Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh Sidia, et la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Baham, en présence de la commissaire à la Sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Mint Khattry. Du côté français, les documents ont été paraphés par l’ambassadeur de France en Mauritanie, SEM. Emmanuel Besnier, et le directeur de l’Agence française de développement (AFD), M. Ignace Monkam-Daverat.

Dans son allocution, le ministre des Affaires économiques et du Développement a souligné que ces accords s’inscrivent dans le cadre du partenariat privilégié unissant Nouakchott et Paris. Il a indiqué que leur signature intervient dans le prolongement de la visite d’État effectuée en France par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en avril dernier, une visite qui a constitué une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales et dans la consolidation des bases d’une coopération fructueuse entre les deux pays amis.

Le ministre a ajouté que ces accords traduisent également les hautes orientations du Président de la République visant à placer le citoyen mauritanien au cœur et à la finalité des politiques publiques.

Les accords conclus couvrent trois domaines de développement prioritaires et stratégiques.

Le premier porte sur un protocole destiné à soutenir les efforts de la Mauritanie dans la réduction des effets des changements climatiques, à travers le renforcement de la mise en œuvre des engagements découlant de l’Accord de Paris et des Objectifs de développement durable, notamment l’ODD 13 relatif à l’action climatique. Ce protocole prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques ainsi qu’un accompagnement de l’État dans la mobilisation des financements verts, en coordination avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Le deuxième accord concerne le projet « Aman » d’accès à la justice, financé par une subvention d’un million d’euros, soit plus de 46 millions MRU. Mis en œuvre en partenariat avec le département de la Justice et les acteurs locaux, ce projet vise à faciliter l’accès des citoyens aux services judiciaires et à renforcer l’accès des femmes de la wilaya du Hodh Echarghi aux mécanismes de règlement des différends, dans un contexte marqué par l’afflux de personnes déplacées dans cette région.

Le troisième accord consiste en un avenant de financement sous forme de don d’un montant de 7,2 millions d’euros, soit plus de 331 millions MRU. Cette enveloppe est destinée à soutenir la Stratégie nationale de protection sociale adaptative aux chocs, fondée sur les piliers de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, tout en renforçant la résilience des populations vulnérables. Ces financements permettront notamment de soutenir le programme national de transferts monétaires et le dispositif de réponse aux chocs climatiques, au profit d’environ 100 000 ménages parmi les plus démunis.

Prenant la parole à son tour, l’ambassadeur de France à Nouakchott a précisé que la signature de ces accords témoigne de l’engagement constant de la France à accompagner la Mauritanie et à renforcer sa résilience face aux défis climatiques, alimentaires et sociaux, tout en contribuant à réduire les inégalités dans l’accès aux droits et aux services essentiels.

Il a souligné que les trois projets se complètent mutuellement pour répondre à des crises interconnectées, illustrant ainsi de manière concrète l’esprit de solidarité et d’amitié qui unit les peuples mauritanien et français, ainsi que la volonté de Paris de soutenir les efforts de développement économique et social de la Mauritanie.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Yacoub Ould Ahmed Aïcha, de plusieurs cadres du département, ainsi que de représentants des secteurs gouvernementaux concernés et de l’Agence française de Développement.

(Source: Communication MAED)