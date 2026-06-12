La zone de Soukam classée d’utilité publique

Le gouvernement a examiné et adopté, un décret déclarant zone d’utilité publique, la plaine de Soukam, située dans la wilaya du Trarza “dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Développement Agricole (PNDA)” au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 10 juin 2026.

Cette décision “s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour développer l’important potentiel agricole de la Mauritanie, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, pour contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et soutenir le rôle du secteur privé comme moteur essentiel de croissance économique”.

C’est dans cette perspective que le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire “a lancé par l’intermédiaire de la Société Nationale de Développement Rural (SONADER), une nouvelle génération de projets de développement, visant à étendre les surfaces agricoles irriguées, adopter des techniques modernes à haut rendement, développer les chaines des valeurs agricoles, diversifier la production, attirer les investisseurs nationaux et internationaux”.

Ce projet est le fruit d’un financement associant l’Etat et le secteur privé, pour lequel “le gouvernement a réalisé les infrastructures de

base sur fonds propres, tandis que le secteur privé a pris en charge le financement de l’aménagement des terres et les investissements agricoles.

Le projet permet une mise en valeur durable de 16.000 hectares de terres agricoles, la création d’une infrastructure d’irrigation moderne, qui améliore et garantit la durabilité de la production et encourage des méthodes de production hautement efficaces, axées sur des cultures fourragères et des légumes avec une haute valeur ajoutée”.

Le Projet de la zone Soukam permet “d’introduire une agriculture adaptée aux caractéristiques climatiques et environnementales, avec des composantes clés : la réhabilitation, le renforcement et l’entretien des berges de la dépression, un tronçon de 34 kilomètres, la construction et l’équipement de 4 stations de pompage, l’aménagement de 8043 hectares pour les investisseurs privés suite à un appel d’offres international, l’aménagement de 3800 hectares, financés par l’Etat au profit des populations, la sécurisation des ressources en eau nécessaires à la culture d’environ 4000 hectares de terres agricoles”.

Le décret adopté mercredi “vise à garantir la sécurité foncière de 13.000 hectares, englobant la zone réservée à l’investissement privée, les voies vers des sections situées en aval de la dépression de Soukam”.

AS

Avec Nouakchott Times