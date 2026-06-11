Port de Nouadhibou : former pour mieux servir, la stratégie qui porte ses fruits

Le Port Autonome de Nouadhibou a distingué, le 11 juin, plusieurs employés formés par l’Université Sup Management. Objectif affiché par la direction : faire du capital humain le moteur de la performance et du rayonnement logistique du port.

Nouadhibou, 11 juin 2026 – Salle comble, ambiance de fierté. Le Port Autonome de Nouadhibou a récompensé ce mercredi les agents ayant achevé avec succès un cycle de formation professionnelle.

Pensée avec l’Université Sup Management, cette formation mise sur la montée en compétences pour accompagner les mutations du transport maritime et de la logistique.

« Nous investissons dans nos équipes parce que c’est le seul moyen de rester compétitifs et d’assurer un service à la hauteur des standards internationaux », a martelé M. Ahmed Ould Sid’Ahmed Ould Die, Directeur Général.

Le Président de l’Université, M. Mohamed Radhi Ahmed Dedda, a lui retenu « la discipline et l’engagement exemplaires » des bénéficiaires.

Avec cette initiative, le Port de Nouadhibou confirme sa ligne : des hommes et des femmes formés pour un hub logistique plus fort, plus fiable, plus attractif.