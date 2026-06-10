Le Directeur Général du PAN inspecte l’état d’avancement des travaux de réhabilitation du quai de commerce

Dans le cadre du suivi régulier et continu des projets structurants en cours au Port Autonome de Nouadhibou, le Directeur Général, Monsieur Ahmed Ould Sidi Ahmed Ould Dié, a effectué aujourd’hui, le 10 juin 2026, une visite de terrain sur le chantier de réhabilitation du quai de commerce afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et de s’assurer de leur exécution conformément aux normes techniques et aux délais prévus.

Au cours de cette visite, le Directeur Général a suivi une présentation technique détaillée assurée par les responsables du projet, portant sur les différentes composantes des travaux réalisés et ceux en cours d’exécution, ainsi que sur les défis techniques rencontrés et les mesures mises en œuvre pour garantir la qualité des réalisations et le respect des exigences de sécurité.

Le Directeur Général a souligné que le projet de réhabilitation du quai commercial constitue l’un des projets stratégiques de l’établissement, compte tenu de son rôle essentiel dans le renforcement des capacités opérationnelles du port et l’amélioration de la qualité des services offerts aux navires et aux opérateurs économiques. Il contribuera également à soutenir les échanges commerciaux et à dynamiser les activités logistiques portuaires.

Il a, par ailleurs, invité l’ensemble des intervenants à poursuivre les efforts engagés et à accélérer le rythme des travaux, tout en veillant au strict respect des normes de qualité et de sécurité, afin d’atteindre les objectifs fixés pour ce projet d’envergure.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme de modernisation et de développement des infrastructures portuaires, visant à consolider la position du Port Autonome de Nouadhibou en tant que levier majeur du développement économique national.