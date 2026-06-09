Quand la francophonie envoie un message à Nouakchott: Ghazouani élevé à la Pléiade, la Mauritanie consacrée

Une distinction prestigieuse qui dépasse le simple hommage

Le 2 juin 2026, au Palais présidentiel de Nouakchott, le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été élevé à la dignité de l’Ordre de la Pléiade, l’une des plus hautes distinctions de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). La décoration lui a été remise par Hilarion Etong Nzok, président de l’APF et chancelier de l’Ordre, lors d’une cérémonie officielle réunissant plusieurs responsables parlementaires et personnalités de l’espace francophone.

À première vue, il pourrait s’agir d’un hommage protocolaire parmi d’autres. Pourtant, derrière les symboles et les honneurs se dessine une réalité plus profonde : la reconnaissance d’un leadership, mais aussi la consécration du rôle grandissant de la Mauritanie dans les équilibres diplomatiques francophones et internationaux.



L’Ordre de la Pléiade : le cercle des artisans du dialogue

Créé en 1976, l’Ordre de la Pléiade distingue les personnalités qui œuvrent au rayonnement de la langue française, au dialogue des cultures et à la promotion des valeurs de coopération portées par la Francophonie.

Cette distinction n’est pas simplement honorifique. Elle est traditionnellement réservée aux femmes et aux hommes dont l’action contribue à rapprocher les peuples, à renforcer les mécanismes de concertation et à consolider les espaces de dialogue.

En choisissant de distinguer Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les parlementaires francophones ont salué un dirigeant dont le parcours est associé à la recherche du consensus, à la stabilité institutionnelle et à la promotion de solutions concertées face aux défis contemporains.



La reconnaissance d’une diplomatie fondée sur l’équilibre

Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président Ghazouani a progressivement construit une image de chef d’État attaché à la modération, au dialogue et à la recherche de l’équilibre.

Dans un environnement régional marqué par les crises sécuritaires, les transitions politiques et les tensions géopolitiques, la Mauritanie a réussi à préserver sa stabilité tout en développant une diplomatie active, ouverte et respectée.

Cette capacité à dialoguer avec des partenaires aux intérêts parfois divergents, tout en préservant son autonomie stratégique, a considérablement renforcé le crédit international du pays.

L’Ordre de la Pléiade apparaît ainsi comme une reconnaissance de cette approche diplomatique fondée sur la mesure, la concertation et la confiance.

Une distinction qui honore également toute la Mauritanie

Les grandes institutions internationales récompensent rarement un individu seul.

Derrière la personne du Chef de l’État, elles consacrent souvent une trajectoire collective, une orientation politique et une capacité nationale à produire de l’influence.

À travers Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, c’est donc aussi l’image d’une Mauritanie stable, crédible et constructive qui est mise à l’honneur.

Une Mauritanie qui dialogue avec l’Afrique, le monde arabe, l’Europe et l’espace francophone sans renoncer à son identité propre ni à ses intérêts stratégiques.

Un signal politique dans un contexte francophone particulier

Cette distinction intervient à un moment où la Mauritanie affiche clairement sa volonté de renforcer sa présence au sein des institutions francophones.

Cette ambition se traduit notamment par la candidature de Coumba Bâ à la direction de l’Organisation internationale de la Francophonie, une candidature qui témoigne de la volonté de Nouakchott de jouer un rôle plus important dans les grandes orientations de l’espace francophone.

Dans ce contexte, l’élévation du Président Ghazouani à la dignité de la Pléiade revêt inévitablement une portée qui dépasse le seul registre symbolique.

Sans préjuger des processus électifs propres aux organisations internationales, cette distinction traduit néanmoins l’estime dont bénéficie aujourd’hui la diplomatie mauritanienne ainsi que la crédibilité acquise par le pays au sein des instances francophones.

La Mauritanie n’est plus une voix périphérique

Longtemps considérée comme un acteur discret de la Francophonie, la Mauritanie apparaît désormais comme un partenaire dont les positions sont davantage écoutées et prises en considération.

Son engagement en faveur de la stabilité régionale, son rôle dans les mécanismes de coopération internationale et sa diplomatie de dialogue lui ont permis de gagner progressivement en visibilité et en influence.

La distinction accordée à son Président vient confirmer une évolution déjà perceptible : la Mauritanie n’est plus simplement présente dans les grandes enceintes internationales ; elle y exerce désormais une influence reconnue.

Quand une décoration raconte une histoire

Certaines distinctions récompensent une carrière.

D’autres racontent l’histoire d’un pays en mouvement.

L’Ordre de la Pléiade remis à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani appartient incontestablement à cette seconde catégorie.

Au-delà du prestige de l’instant, il révèle la place nouvelle qu’occupe la Mauritanie dans l’imaginaire et les équilibres de la Francophonie.

Dans le langage discret de la diplomatie, certains gestes valent davantage que de longs discours.

Le 2 juin 2026, en remettant l’Ordre de la Pléiade à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au cœur même de Nouakchott, la Francophonie n’a pas seulement honoré un Président. Elle a reconnu une trajectoire, validé une crédibilité et salué une ambition.

Car au fond, cette distinction raconte moins ce qu’est devenue la Mauritanie qu’elle n’annonce ce qu’elle aspire désormais à être : une nation dont la voix compte, dont les initiatives sont écoutées et dont la place dans l'espace francophone ne cesse de grandir.

Tandia Moussa