Tasiast présente ses condoléances à la suite du tragique accident ayant endeuillé M’Botto

L’entreprise Tasiast a dépêché une délégation de quatre personnes au village de M’Botto afin de présenter ses condoléances à la famille de l’un de ses agents, mortellement touché lors d'un tragique accident de la route survenu le 1er juin 2026. L’employé Abou Anne regagnait son poste après avoir célébré les fêtes en famille. Il voyageait à bord d'un minibus avec 13 autres passagers. Seules 4 personnes, dont le conducteur, ont survécu à ce drame qui a coûté la vie à quatre jeunes ressortissants de M'Botto.

Après les constatations d'usage par les forces de sécurité, les corps ont été transportés à l’hôpital Cheikh Zayed dont il faut saluer au passager les efforts du service des urgences, où s’est massée une foule immense venue des villages de M’Botto, Thilla, Sorimalé, Garlol et Abdallah. Face à une vive émotion, les dépouilles ont été conduites à la mosquée Thierno Bamba d'Arafat pour la prière mortuaire, avant d'être rapatriées vers leurs villages d'origine.

Lors de la rencontre avec les proches d’Abou Anne, la délégation a transmis les condoléances les plus attristées de la direction et de l’ensemble du personnel de Tasiast. Les représentants ont souligné que ce drame touchait l'entreprise, qui perd un collaborateur reconnu pour son sérieux et ses qualités humaines. Un appui financier symbolique a également été remis à la famille éplorée. En retour, les proches du défunt ont exprimé leur profonde gratitude envers Tasiast pour cette démarche de solidarité et le respect témoigné à la mémoire de leur fils.

Par ailleurs, une délégation officielle conduite par le Wali du Brakna, accompagné du Hakem de M’Bagne et du maire de Niabina/Garlol, s’est également rendue, à M’Botto, le lendemain du drame, pour transmettre les condoléances du gouvernement aux familles touchées par ce deuil.