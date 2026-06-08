Dossier de la Cour des comptes impliquant d’anciens responsables: Non-lieu

Le juge d’instruction chargé du pôle de lutte contre la corruption a rendu, ce lundi 8 juin, une ordonnance de non-lieu dans le dossier dit de la «Cour des comptes », concluant à l’absence d’infractions pénales à l’encontre des personnes mises en cause.

Cette décision intervient à l’issue de l’instruction ouverte sur la base du rapport de la Cour des comptes relatif aux années 2022-2023. Le magistrat a estimé que les faits reprochés ne comportaient pas d’éléments constitutifs d’infractions, entraînant ainsi le classement sans suite de la procédure.

Parmi les bénéficiaires de cette ordonnance figurent l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid'Ahmed, l’ancienne secrétaire générale du ministère de la Santé, Halima Yahya Ba, ainsi que plusieurs responsables administratifs et dirigeants d’établissements publics.

Sont également concernés Khattri Al-Atiq, ancien directeur de la Société nationale d’aménagements et de travaux agricoles (SNAT), Abdi Horma, ex-secrétaire général du ministère de l'Emploi ainsi que d’autres responsables cités dans le dossier.

L’ordonnance, fondée notamment sur les dispositions du code de procédure pénale et des textes encadrant la lutte contre la corruption, prévoit sa notification au parquet et à l’ensemble des parties concernées, conformément aux procédures en vigueur.

Le parquet de Nouakchott Ouest avait initialement inculpé plusieurs hauts responsables dans cette affaire avant de transmettre le dossier au juge d’instruction. Certaines personnes avaient déjà bénéficié d’un classement sans suite pour insuffisance de preuves.

Le dossier reste toutefois partiellement ouvert, certains volets étant encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes.