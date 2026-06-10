Disparition d’un grand homme : Maaleinine Ould Nour

Très probablement au début du processus démocratique, feu Yarba Ould Ely Beyba me raconta l’anecdote suivante : « En 1951, je venais d’obtenir mon BEPC au Lycée Faidherbe de Saint-Louis du Sénégal. À la suite de cette réussite, je fus affecté comme enseignant dans une région reculée de mon pays, la Mauritanie. Après une année scolaire bien remplie, je retournai à Saint-Louis pour percevoir mes premiers salaires.

L’administration mauritanienne occupait alors un grand bâtiment à étages. Je n’y connaissais personne. J’expliquai ma situation à un passant qui semblait familier des lieux. C’était un jeune homme de grande taille, au profil peul marqué, vêtu d’un ample caftan ouest-africain. Il me prit par la main et m’emmena jusqu’à un vaste bureau. Là, il me présenta à son occupant, puis me le présenta à son tour : Maaleinine Ould Nour, responsable des finances.

Ce dernier m’invita avec beaucoup de courtoisie à prendre place devant lui. Mon guide prit congé et, peu après, je quittai le bureau avec l’intégralité de mes salaires en poche.

Les grandes vacances d’été venaient de commencer. Le lendemain, je me rendis au garage des véhicules assurant la liaison avec la Mauritanie. J’y aperçus de nouveau le même homme au caftan. Il me reconnut immédiatement et s’empressa de venir à ma rencontre. Il me demanda quelle était ma destination. Lorsque je lui répondis : “Kaédi”, son visage s’illumina.

— Moi aussi, je suis de Kaédi ! Je m’appelle Bâ Mamadou Samboly.

Une nouvelle fois, il me prit sous sa protection. Il me présenta au chauffeur d’un véhicule tout-terrain en partance pour Kaédi et lui recommanda de veiller sur moi jusqu’à mon arrivée à destination. Ce qui fut fait dans les meilleures conditions.

De passage à Rabat en 1976, j’eus l’occasion de partager plusieurs repas chez Maaleinine. Sa maison, véritable labyrinthe, faisait office d’hôtel gratuit pour les Mauritaniens en quête d’un foyer loin de leur pays. ».

Ce témoignage illustre parfaitement la générosité, le sens de l’accueil et l’humanisme qui caractérisaient Maaleinine Ould Nour. Son souvenir demeurera vivant dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu ou qui ont bénéficié de sa bienveillance.

Nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis ainsi qu’à ses nombreux compagnons de route.

Qu’Allah l’enveloppe de Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l’accueille dans Ses vastes jardins.

تغمده الله برحمته الواسعة وإنا لله واليه راجعون

A. S. Elmoctar