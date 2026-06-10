Corruption : comprendre le fléau pour mieux le combattre

La corruption constitue l’un des phénomènes les plus destructeurs pour la confiance publique, l’efficacité administrative, la justice sociale et le développement économique. Elle ne se limite pas au simple versement d’un pot-de-vin. Elle recouvre, plus largement, un ensemble de pratiques et de comportements par lesquels une personne abuse du pouvoir, de la fonction ou de la responsabilité qui lui est confiée pour obtenir un avantage personnel, direct ou indirect, au détriment de l’intérêt général, de l’équité et des règles établies.

Elle peut se manifester dans l’administration, les entreprises publiques ou privées, les procédures de passation des marchés, la gestion des ressources humaines, les autorisations administratives, les contrôles, les paiements ou encore les relations entre usagers et services publics. Dans tous les cas, elle produit les mêmes effets : elle affaiblit l’État, décourage les citoyens honnêtes, fausse la concurrence, détourne les ressources publiques de leur finalité et installe un climat de suspicion généralisée.

Les formes de corruption sont multiples. On peut les regrouper en trois grandes catégories. La première est la corruption directe, qui comprend notamment les pots-de-vin et l’extorsion, c’est-à-dire l’obtention d’un avantage sous la contrainte ou la pression. La deuxième est la corruption indirecte, qui prend la forme du trafic d’influence, du favoritisme, du népotisme ou de l’intervention abusive au profit d’une personne ou d’un groupe. La troisième est la corruption financière, qui comprend le détournement de fonds, la fraude, les fausses factures, les surfacturations, les manipulations comptables ou encore le blanchiment.

Renforcer le cadre juridique et institutionnel

Mais la corruption ne prospère jamais par hasard. Elle se développe là où les procédures sont floues, les responsabilités mal définies, les décisions peu documentées, les contrôles faibles et les sanctions incertaines. On peut ainsi résumer le phénomène par une équation simple : corruption = opportunité + faible contrôle + faible sanction. À l’inverse, une lutte efficace contre la corruption suppose de réduire les opportunités, de renforcer les contrôles et de rendre les sanctions crédibles, effectives et dissuasives.

En Mauritanie, la corruption est appréhendée à travers un ensemble de textes juridiques, notamment le Code pénal, les lois n° 2025-021/P.R, n° 2025-022/P.R, n° 2025-0213/P.R/ du 25 juin 2025, les textes relatifs à la gouvernance publique, ainsi que les conventions internationales ratifiées par le pays. Toutefois, l’existence des textes, aussi importante soit-elle, ne suffit pas. La lutte contre la corruption ne repose pas uniquement sur la loi ; elle exige un système cohérent associant le droit, la gouvernance, le contrôle, la transparence, la responsabilité et une véritable culture de l’intégrité.

Le premier pilier de cette lutte consiste à renforcer le cadre juridique et institutionnel. Il s’agit de mettre en place des règles claires, des procédures écrites, opposables et accessibles, ainsi qu’une traçabilité rigoureuse des décisions. Toute décision administrative ou financière importante doit pouvoir être expliquée, documentée, vérifiée et, le cas échéant, contestée.

Le deuxième pilier est la digitalisation des procédures. La dématérialisation réduit les contacts directs entre agents et usagers, limite les marges de négociation informelle, automatise la traçabilité des opérations et permet une meilleure centralisation des données. Bien conçue, la digitalisation devient un puissant outil de prévention, de transparence et de contrôle.

Le troisième pilier repose sur la promotion de l’éthique et de la culture d’intégrité. Les codes de conduite, les déclarations de conflits d’intérêts, les formations régulières et l’exemplarité des responsables sont essentiels. La lutte contre la corruption ne doit pas être perçue uniquement comme une menace de sanction, mais comme une exigence morale, professionnelle et citoyenne.

Le quatrième pilier est le renforcement des systèmes de contrôle. L’audit interne, les contrôles croisés, les inspections régulières et le contrôle externe indépendant permettent d’identifier les risques, de détecter les anomalies et de corriger les dysfonctionnements avant qu’ils ne deviennent systémiques. Un contrôle efficace n’est pas seulement répressif ; il est aussi préventif et pédagogique.

Protéger les lanceurs d’alerte

Le cinquième pilier concerne les sanctions et les récompenses. Les sanctions doivent être réelles, proportionnées et dissuasives. Une règle non sanctionnée devient rapidement une simple recommandation. Mais il est également nécessaire de valoriser les comportements intègres par des promotions, des primes, des distinctions ou des mécanismes de reconnaissance professionnelle. L’intégrité doit être protégée, encouragée et récompensée.

Enfin, la protection des lanceurs d’alerte constitue un levier fondamental. Beaucoup de pratiques corruptives sont connues à l’intérieur des administrations ou des organisations, mais rarement signalées par peur des représailles. Il est donc indispensable de mettre en place des canaux sécurisés de signalement, de garantir la confidentialité, de protéger les personnes de bonne foi et de traiter rapidement les alertes reçues.

Certains signaux doivent attirer particulièrement l’attention des responsables publics, des organes de contrôle et des citoyens : un fournisseur qui gagne systématiquement les marchés, des délais de paiement anormalement longs ou sélectifs, des décisions non documentées, des écarts financiers inexpliqués, ou encore le refus persistant de transmettre des informations. Ces indicateurs ne prouvent pas toujours l’existence d’une corruption, mais ils constituent des alertes sérieuses qui appellent vérification.

La corruption n’est donc pas seulement une infraction juridique ; elle est une atteinte à la confiance, à l’égalité des chances et à l’autorité de l’État. La combattre exige du courage, de la méthode et de la constance. Elle exige aussi que chacun — responsable public, agent administratif, dirigeant d’entreprise, citoyen ou usager — comprenne que l’intégrité n’est pas un luxe institutionnel, mais une condition essentielle du développement, de la justice et de la crédibilité de l’action publique.

La véritable lutte contre la corruption commence lorsque les règles deviennent claires, les décisions traçables, les contrôles effectifs, les sanctions crédibles et les comportements intègres socialement valorisés. C’est à ce prix que l’on peut construire une gouvernance saine, restaurer la confiance et faire de l’intérêt général la boussole permanente de l’action publique.

BEN ABDELLA