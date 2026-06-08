COMMUNIQUÉ DE PRESSE: La présidente et les membres de la délégation du parti INSAF reçus par Sonko

M. Ousmane Sonko, président du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF), a reçu à Dakar, à la résidence de la délégation du Parti El Insaf, une délégation conduite par Mme Hawa Diallo et composée également des secrétaires permanents, Messieurs Yarba Ould El Mane et Sidi Mohamed Ould Bouna..

Cette rencontre s’est tenue en marge de la participation de la délégation aux travaux du congrès du parti. Elle a permis aux deux parties d’examiner les moyens de renforcer la coopération et la concertation entre leurs formations politiques et de consolider les relations qui les unissent.

Les échanges ont porté sur les liens fraternels entre les deux partis ainsi que sur les perspectives de développement de leur coopération au service des intérêts des deux peuples et des deux pays frères.

À cette occasion, Monsieur Ousmane Sonko a salué Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, estimant que son leadership constitue un modèle de sagesse et de modération, contribuant au renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la coopération africaine. Il a également mis en avant son rôle dans la promotion du dialogue et du rapprochement entre les deux pays.

Monsieur Sonko a, par ailleurs, exprimé son appréciation à l’égard du président du Parti El Insaf, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messoud, dont il a souligné les efforts en faveur du développement des relations entre les deux partis et de l’élargissement des domaines de coopération et de concertation.

Pour sa part, la délégation du Parti El Insaf a transmis les salutations du président du parti, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messoud, réaffirmant la volonté du Parti El Insaf de consolider ses relations avec le PASTEF et de renforcer davantage les liens de coopération entre les deux pays frères.

La délégation du Parti El Insaf

Dakar, le 7 juin 2026