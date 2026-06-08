Nouvelle hausse des prix des carburants au 1er Juin 2026

La Commission nationale des hydrocarbures a entériné, à travers la décision n°05/2026 en date du 1er Juin, une nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers liquides sur l’ensemble du territoire national. À Nouakchott, le litre d’essence est désormais fixé à 650,2 MRO, tandis que le gasoil atteint 621,3 MRO le litre, confirmant une tendance haussière qui impacte directement les automobilistes. Dans le même temps, la Commission a rendu publique une grille tarifaire applicable dans les wilayas de l’intérieur, conformément au mécanisme d’ajustement automatique des prix instauré par les autorités.

Cette révision s’inscrit dans un contexte international marqué par une forte volatilité des cours du pétrole. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent de peser sur les marchés mondiaux et sur les chaînes d’approvisionnement, poussant les autorités mauritaniennes à ajuster progressivement les prix domestiques.

Il s’agit du quatrième réajustement tarifaire depuis le mois de Mars dernier. Mais toujours pas à la baisse, hélas…