Les dépôts bancaires atteignent un niveau record en 2025, tirés par un trio de tête en pleine accélération

La Banque centrale de Mauritanie enregistre une année 2025 exceptionnelle pour le secteur bancaire. Les dépôts du public ont progressé de 16 % sur un an pour atteindre 1,67 trillion d’ouguiyas anciennes, contre 1,44 trillion en 2024. Une hausse significative de près de 230 milliards d’ouguiyas, révélatrice d’un renforcement de la confiance des agents économiques et d’une bancarisation en nette progression.

Trois établissements se démarquent nettement et concentrent l’essentiel de la croissance du secteur. La Banque Populaire de Mauritanie (BPM) conserve sa position de leader avec 407 milliards d’ouguiyas de dépôts. Elle signe également la meilleure performance annuelle avec une progression spectaculaire de 32 %. La Banque Mauritanienne pour l’Investissement (BMI) conforte sa deuxième place en franchissant le seuil des 239 milliards d’ouguiyas, soit une hausse de 28 %. Juste derrière, la Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI) complète le podium avec 238 milliards d’ouguiyas, en progression de 18 %.

De son côté, la Banque Islamique de Mauritanie (BIM) affiche également une dynamique solide, avec une augmentation de 27 % de ses dépôts, se positionnant parmi les établissements les plus performants de l’année. À l’inverse, certaines banques enregistrent des reculs significatifs. La Banque Internationale pour l’Investissement (BII), ex-Société Générale Mauritanie, subit une baisse marquée de 26 %. Ses dépôts passent de 118 milliards à 87,1 milliards d’ouguiyas, soit une perte de plus de 30 milliards en un an. Orabank Mauritanie connaît également une contraction de son activité, avec une baisse de 15 % de ses dépôts, qui s’établissent désormais à 19,6 milliards d’ouguiyas contre 23 milliards en 2024. L’année 2026 s’annonce d’ores et déjà compétitive entre les principaux acteurs du secteur, avec la digitalisation des services bancaires et l’essor de l’épargne mobile comme nouveaux leviers stratégiques.