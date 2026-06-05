Le ministre des Affaires économiques expose les opportunités d’investissement en Mauritanie lors de la plateforme africaine d’investissement

Dans le cadre de sa participation à la 29ᵉ édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF 2026), le ministre des Affaires économiques et du Développement, Son Excellence M. Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh Sidia, a pris part, ce vendredi, en qualité d’intervenant principal, à une conférence internationale organisée par la Fondation Roscongress, consacrée à la «Plateforme africaine d’investissement : présentation des projets et des potentialités d’investissement des pays africains ».

Réunissant des responsables gouvernementaux, des chefs d’entreprise et des représentants d’institutions financières russes et internationales, cette rencontre a offert au ministre l’occasion de présenter les potentialités économiques de la Mauritanie et les perspectives de partenariat qu’elle offre aux investisseurs étrangers.

Dans son intervention, il a mis en avant les atouts qui font de la Mauritanie une destination privilégiée pour l’investissement, notamment sa position géographique stratégique à la croisée de l’Afrique, de l’Europe et du monde arabe, ainsi que la stabilité politique et institutionnelle dont elle bénéficie. Il a également souligné les performances macroéconomiques enregistrées ces dernières années et leur contribution à l’amélioration du climat des affaires.

Le ministre a, en outre, passé en revue les principales innovations introduites par le Code des investissements de 2025, notamment la garantie de l’égalité de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers, la libre transférabilité des capitaux et des bénéfices, ainsi que les incitations fiscales et douanières mises en place pour favoriser l’investissement productif.

Abordant les secteurs porteurs, il a mis en exergue les nombreuses opportunités offertes dans les domaines des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert, du gaz, du pétrole et des ressources minières, ainsi que dans les chaînes de valeur liées à la pêche, à l’élevage et à l’agriculture. Il a également rappelé les facilités offertes par le guichet unique de l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM), permettant la création d’entreprises dans un délai de 48 heures.

L’intervention du ministre a suscité un vif intérêt parmi les représentants du monde des affaires présents, plusieurs d’entre eux ayant exprimé leur volonté d’explorer les possibilités d’investissement en Mauritanie et de nouer des partenariats; et ce dans la perspective du prochain Sommet Russie-Afrique prévu à Moscou en octobre prochain.

L’ambassadeur de Mauritanie à Moscou, SEM. Ismaïl Ould Abdel Fattah, ainsi que les membres de la délégation accompagnant le ministre, ont assisté à cette conférence.