Urgent : Tragique accident de la circulation sur l’axe Nouakchott-Boutilimit: on parle de plus d'une dizaine de morts

Un grave accident de la route s'est produit ce mardi 2 juin, aux environs de 14 heures, au niveau du PK 85 sur la route reliant la capitale à Boutilimit. Selon des sources concordantes sur place, le bilan provisoire fait état de plus d’une dizaine de morts.

Le véhicule accidenté est un bus de transport en commun. Il avait quitté le village de M’Botto, dans la commune de Niabina/Garlol, le matin même. À son bord se trouvaient des passagers originaires de plusieurs villages environnants, dont beaucoup rentraient auprès des leurs pour célébrer la fête de la Tabask.i