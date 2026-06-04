Sports…Sports…

Minifootball – Coupe du Président 2026 : l’ETTIHAD El ASSIMA sacré

Dans une ambiance électrique et devant des milliers de supporters, la finale de la Coupe du Président de la République de Minifootball 2026 a tenu toutes ses promesses. Opposant l’ETTIHAD El ASSIMA au MC BARKÉOL, cette affiche a offert un spectacle intense et riche en émotions, confirmant la montée en puissance du minifootball mauritanien.

Un scénario à couper le souffle

La rencontre, très disputée, s’est conclue sur un score de 2-1 en faveur de l’ETTIHAD El ASSIMA. Après une égalité (1-1) qui a tenu jusqu’aux dernières minutes, le club de la capitale a su faire la différence dans les ultimes instants, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes.

Mohamed Devaa, héros de la finale

Grand artisan du sacre, Mohamed Devaa s’est illustré avec un doublé décisif. L’international a porté son équipe vers la victoire et décroché logiquement le trophée de meilleur joueur du tournoi, confirmant son statut de leader technique.

Une cérémonie riche en distinctions

La remise des trophées a été marquée par une organisation soignée et de nombreuses récompenses individuelles et honorifiques. Meilleur buteur : Ahmed Habet (FC Selam) – 11 buts en 6 matchs ; meilleur gardien : Issa Hama (MC BARKÉOL) ; meilleurs espoirs (U23) : Ghaith Hadrami & Cheikh El Kébir Hadrami (Jeunesse Nouakchott Club) ; meilleur joueur : Mohamed Devaa (ETTIHAD El ASSIMA)

Le corps arbitral ainsi que le président de la Commission d’arbitrage, monsieur Warr Abderrahmane, ont également été honorés. Le MC BARKÉOL a reçu ses médailles de vice-champion avec les honneurs. Des distinctions spéciales ont été remises au ministre pour son soutien au développement du minifootball et à la représentante du l’UNHCR en Mauritanie pour son engagement en faveur du sport. Enfin, la chaîne nationale Ar-Ryadia MR a été récompensée comme meilleur diffuseur africain de minifootball 2025.

Un sacre mérité pour l’ETTIHAD El ASSIMA

Solide tout au long de la compétition, l’ETTIHAD El ASSIMA conclut son parcours de la plus belle des manières en s’offrant un titre prestigieux. Le club confirme ainsi sa place parmi les références du minifootball national. La Fédération mauritanienne de minifootball (FMRIM) a salué la qualité de l’organisation, l’esprit sportif et le niveau élevé de cette édition qualifiée d’historique.

Une finale déjà légendaire

De l’entrée spectaculaire du trophée portée par le célèbre supporter “Thiarthioura”, jusqu’au coup de sifflet final, cette soirée a été un véritable show sportif et populaire. Plus qu’un simple match, cette finale 2026 restera comme un symbole fort du développement du minifootball en Mauritanie.

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Mourabitounes : une liste entre nouveautés, retours, cadres présents… et absences remarquées

Le sélectionneur national de la Mauritanie, Aritz López Garaï, a dévoilé, le mardi 26 Mai, la liste pour la fenêtre FIFA du mois de Juin, avec deux rencontres amicales au programme à Casablanca. Les Mourabitounes affronteront le Niger le 5 Juin, avant de défier le Libéria le 9 du même mois. D eux tests importants pour continuer à construire un collectif compétitif. Cette liste est marquée par du renouveau avec les premières convocations de Bahmed Deuff (FC Nantes relégué en Ligue 2 française) et de Mamadou Fofana, milieu de terrain de FC Blau-Weiss Linz (Bundesliga autrichienne), deux jeunes profils prometteurs appelés à découvrir la sélection.

Le sélectionneur enregistre également les retours de Hamoye Tanjy et de Ba Kalidou, qui viennent renforcer l’effectif grâce à leur expérience. Autre élément rassurant, les cadres habituels sont bien présents. Des joueurs-clés comme Aly Abeïd, Aboubakary Koïta, Lamine Ba et Ibrahima Keïta sont bien de la partie, apportant stabilité et leadership au groupe.

Mais cette liste se distingue aussi par des absences de taille. Les co-meilleurs buteurs du championnat, Ahmed Ahmed (FC Tevragh Zeïna) et Mohamed Salem Ekbad (FC Nzidane), tous deux auteurs de 21 buts cette saison, ne figurent pas dans cette sélection. Une décision qui pourrait faire débat au regard de leur excellente forme. À travers cette liste, Aritz López Garaï confirme sa volonté de bâtir un groupe équilibré, mêlant expérience, continuité et intégration progressive de nouveaux talents.

Football D2 – L’ASC Kédia renforce son staff avec Moussa Ghassoum

L'ASC Kédia de Zouérate a officialisé, le 29 Mai via ses réseaux sociaux, l’arrivée de l’entraîneur national Moussa Ghassoum au sein de son staff technique. Un renfort de poids pour la formation, engagée dans une phase cruciale de sa saison, alors qu’elle poursuit activement sa préparation en vue des éliminatoires de la zone Nord qualificatives pour les play-offs de deuxième division. Fort d’une solide expérience et reconnu pour ses compétences techniques, Moussa Ghassoum représente un véritable atout pour la Kédia. Son expertise devrait permettre d’élever le niveau de travail du groupe et d’optimiser la préparation de l’équipe pour les échéances à venir. À travers ce recrutement stratégique, la direction du club affiche clairement ses ambitions et sa volonté de mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre ses objectifs sportifs. La Kédia a par ailleurs adressé ses vœux de réussite à son nouveau technicien dans cette mission, espérant qu’il saura apporter une réelle plus-value au projet sportif du club.

Football – Coupe du Président : le FC Nouadhibou qualifié au bout du suspense

Le FC Nouadhibou a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Président, le 29 Mai, au terme d’un duel haletant face à la Nouakchott Académie. Dans une rencontre disputée, ce sont les Orange qui ont ouvert le score grâce à Moulaye Idriss Mohamed à la 31ème minute, concrétisant une première période globalement maîtrisée. Malgré plusieurs tentatives pour faire le break, le FC Nouadhibou n’a pas réussi à se mettre à l’abri. En face, la Nouakchott Académie n’a jamais abdiqué. Les Académiciens ont poussé jusqu’au bout et ont été récompensés dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire. Hamidou Diarra a arraché l’égalisation à la 90ème minute, envoyant les deux équipes à la séance des tirs au but. Lors de cette fatidique épreuve, le FC Nouadhibou s’est montré plus réaliste et solide mentalement, s’imposant 5 à 4, au terme d’un suspense total. Grâce à cette victoire, le FC Nouadhibou composte son ticket pour les demi-finales et confirme ses ambitions dans cette édition de la Coupe du Président.

Football – Coupe du Président 2026 : le Chemal FC s’impose face à l’ASC Armée et file en demi-finales

Le Chemal FC poursuit son parcours remarquable en Coupe du Président 2026. Opposés à l’ASC Armée (Super D2), les hommes de Magaye Pape Seck ont assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0), validant ainsi leur billet pour les demi-finales. Dans une rencontre disputée et globalement équilibrée, il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir la différence se faire. À la 51ème minute, Mohamedou Ely a surgi pour inscrire l’unique but de la partie, libérant les siens et offrant un avantage précieux à son équipe.

Malgré plusieurs tentatives de réaction de l’ASC Armée, la défense de Chemal FC est restée solide jusqu’au coup de sifflet final, préservant cet avantage crucial. Sérieux et discipliné, Chemal a su gérer son avance avec maturité pour éviter toute mauvaise surprise. Grâce à ce succès, Chemal FC confirme ses ambitions dans la compétition et rejoint le dernier carré de la Coupe du Président 2026.

Football – Coupe du Président : l’AS Pompiers écarte l’ASC SNIM aux tirs au but

L’AS Pompiers a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Président 2026 après une victoire au bout du suspense face à l’ASC SNIM. Au terme d’un match fermé conclu sur un score nul et vierge (0-0), les Pompiers ont fait la différence lors de la séance des tirs au but (2-3), le 31 Mai 2026. Dans une rencontre disputée et tactique, les deux formations n’ont pas réussi à trouver la fa ille durant le temps réglementaire. Malgré quelques occasions de part et d’autre, les défenses ont pris le dessus, repoussant toute tentative d’ouverture du score.

Il a donc fallu attendre l’épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes. Plus lucide et efficace dans cet exercice, l’AS Pompiers a su faire preuve de sang-froid pour s’imposer 3 tirs à 2, éliminant ainsi l’ASC SNIM. Grâce à ce succès, l’AS Pompiers poursuit son aventure dans la compétition et affrontera en demi-finales le FC Nouadhibou, dans un choc très attendu face à l’un des favoris du tournoi.

Football – Championnat national U-13 ans : la Nouakchott Academy écrase la finale

La Nouakchott Academy a brillamment remporté le championnat national des moins de 13 ans, saison 2025-2026, au terme d’une finale à sens unique disputée le samedi 30 Mai au stade Cheikha Boïdiya. Opposés au Ways FC, les jeunes de l’Académie n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, s’imposant sur un score sans appel de 7-0, confirmant leur domination tout au long de la compétition.

Lancée en Octobre 2025, cette édition du championnat a rassemblé trente-deux équipes, réparties en quatre groupes, illustrant les efforts continus de la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM) pour structurer et développer le football de base. La cérémonie de clôture s’est tenue en présence de plusieurs figures du football national, dont le sélectionneur U15 Mahfoudh Sidha, l’ancien international Sid’Ahmed Téguédi, ainsi que le défenseur international Oumar Mangane.

Football – Coupe du Président 2026 : le FC Tevragh Zeïna renverse l’AS Douanes et file en demi-finales

Le FC Tevragh Zeïna a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Président 2026 après une victoire maîtrisée face à l’AS Douanes (3-1), au terme d’un match rythmé et riche en intensité. Dès l’entame, les deux équipes affichent leurs ambitions. C’est le FC Tevragh Zeïna qui trouve la première faille, avec Ahmed Ahmed, qui ouvre le score à la 23ème minute. Une avance de courte durée, puisque le capitaine de l’AS Douanes, Abdellahi El Id, profite d’un moment de flottement défensif pour rétablir la parité à la 29ème.

Au retour des vestiaires, le match gagne en intensité. Tevragh Zeïna hausse le ton et prend progressivement le contrôle des débats. Cette domination est concrétisée à la 70ème minute par Amadou Mamadou M’Bodj, qui donne l’avantage aux siens d’une réalisation pleine de sang-froid. Malgré quelques tentatives de réaction de l’AS Douanes, le FC Tevragh Zeïna reste solide défensivement et se projette rapidement vers l’avant. En toute fin de rencontre, Ahmed Ahmed s’offre un doublé à la 89ème minute, scellant définitivement le sort du match et confirmant la supériorité de son équipe. Avec ce succès convaincant (3-1), le FC Tevragh Zeïna poursuit son parcours dans la compétition et se qualifie pour les demi-finales où il retrouvera l’AS Pompiers. La date de cette confrontation très attendue n’a pas encore été fixée.