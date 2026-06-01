Première intervention réussie de traitement de la fibrillation auriculaire par ablation à champ pulsé

Le Centre National de Cardiologie (CNC) a annoncé la réussite des premières interventions en Mauritanie pour le traitement de la fibrillation auriculaire d’ablation par champ pulsé (Pulsed Field Ablation – PFA), une technologie de pointe reposant sur l’électroporation. Réalisées le 22 Mai à l’aide du système PulseSelect, ces interventions marquent une avancée majeure dans le domaine de l’électrophysiologie cardiaque interventionnelle dans le pays.

Selon un communiqué du centre, la technologie PFA se distingue par son approche non thermique, permettant de traiter les troubles du rythme cardiaque avec une grande précision, tout en assurant un niveau élevé de sécurité. Contrairement aux techniques traditionnelles telles que la cautérisation thermique ou la cryothérapie, elle réduit considérablement les risques pour les tissus environnants. Le CNC souligne que cette innovation renforce ses capacités à offrir localement des soins spécialisés de niveau, évitant ainsi aux patients de se rendre à l’étranger pour bénéficier de traitements avancés. Le centre a salué les efforts de ses équipes médicales, infirmières et techniques ayant contribué à ce succès, ainsi que le partenariat avec les sociétés Medtronic et Universal Medical, qui ont accompagné le développement de cette intervention en Mauritanie. Cette réalisation illustre la montée en puissance des services de santé spécialisés dans le pays et leur alignement sur les standards internationaux.