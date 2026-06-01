Des recettes fiscales record dépassant 200 milliards MRO avant la mi-Mai

L’administration fiscale mauritanienne a enregistré une performance exceptionnelle en franchissant, avant la mi-Mai, le seuil symbolique de 200 milliards d’anciennes ouguiyas (MRO), soit plus de la moitié des objectifs annuels, atteints en un temps record. Cette annonce a été faite par le ministre des Finances, le docteur Codioro Moussa N’Guénore, lors d’une visite de terrain à la Direction générale des Impôts (DGI) à Nouakchott Ouest. Selon lui, ce niveau de mobilisation des recettes, habituellement atteint entre Août et Septembre, traduit une nette amélioration de l’efficacité du système fiscal.

Le ministre a salué les performances de la DGI, mettant en avant les réformes engagées et les efforts des équipes techniques et administratives, qui ont permis une progression soutenue des ressources publiques. Il a souligné que ces recettes constituent un levier essentiel pour le financement des priorités nationales, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la sécurité et des infrastructures. Cette dynamique s’inscrit également dans un processus de modernisation marqué par la digitalisation des procédures fiscales. L’introduction du traitement des dossiers et l’inauguration d’un centre de données (Datacenter) renforcent la transparence, la traçabilité et la continuité des services. Le ministre a enfin appelé à maintenir cette cadence, insistant sur la rigueur dans la gestion des deniers publics, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays en matière de gouvernance et de responsabilité.