Cinq morts dans quatorze accidents de la route durant l’Aïd

Au moins cinq personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées, dont certaines grièvement, dans quatorze accidents de la route enregistrés durant les premiers jours de l’Aïd al-Adha en Mauritanie, selon l’organisation « Ensemble pour réduire les accidents de la route ». Le premier accident s’est produit près de la zone d’Aglik, lorsqu’un véhicule de type Hilux reliant Arshan à Néma s’est renversé, causant la mort du conducteur et des blessures parmi les passagers. Parmi les victimes figure également Mohamed El Mechri Khattat, directeur financier et administratif du port de Tanit, décédé dans un accident sur l’axe Atar-Nouakchott. Une autre personne a trouvé la mort dans une collision entre deux véhicules au kilomètre 42 sur la route Nouakchott-Rosso.

Sur ce même axe, un enfant est décédé au kilomètre 41, portant à quatre le nombre de morts enregistrés le jour de l’Aïd. À Aleg, un véhicule roulant à vive allure a percuté un enfant de sept ans avant de s’encastrer dans une boutique, faisant quatre blessés, dont deux graves. L’organisation signale également d’autres accidents, notamment sur la route de l’Espoir et dans un quartier de Nouakchott, portant le total à au moins quatorze incidents durant cette période. Dans les jours suivants, une collision à l’Ouest de Boutilimit a fait deux blessés, tandis qu’un infirmier, Ahmed Soueidi, est décédé près d’Ardidat après avoir tenté d’éviter un enfant traversant la route. À Nouakchott, quatre jeunes ont été grièvement blessés dans un accident causé par une course imprudente entre l’hôpital de cardiologie et le carrefour d’Aïn Talh. Face à cette recrudescence d’accidents, l’organisation appelle au strict respect des règles de sécurité routière, soulignant que le bilan réel pourrait être plus élevé en raison des difficultés de recensement sur le terrain.