Parrainage : des partis dénoncent les manœuvres de l’administration

Instauré à la faveur d’une réforme introduite en 2025, le parrainage en vue de la constitution des associations politiques est au centre d’une vive controverse.

Nouvel épisode dans le feuilleton des dénonciations à travers une déclaration produite par plusieurs partis.

Ainsi, le Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP), le Parti des Travailleurs de Mauritanie (PTM), le Parti National pour la Justice et la Démocratie (Waad) et le parti AI IRADA, protestent vivement contre le blocage de la plateforme numérique du Ministère de l’Intérieur, dédiée aux parrainages exigés pour une reconnaissance légale des associations à caractère politique, dans une déclaration commune, publiée samedi.

Cette plateforme a été instaurée par la loi 2025-010, portant modification des dispositions de l’ordonnance 91.024 du 25 juillet 1991, relative aux partis politiques.

Ces formations affirment “avoir franchi toutes les étapes nécessaires à l’accès aux Parrainages, mais cette dernière étape reste fermée, malgré des dossiers entièrement conformes et enregistrés”.

Sur la base de ce constat, les quatre (4) partis politiques, dénoncent “un blocage volontaire de l’accès à l’étape des parrainages, en violation flagrante de la loi par ceux qui sont chargés de veiller à son respect, et qui au contraire, instrumentalisent ses dispositions, portant une atteinte grave au principe constitutionnel de la liberté d’organisation”.

La déclaration exige “une ouverture immédiate de la plateforme” pour matérialiser “la phase des parrainages, afin de continuer le processus de reconnaissance légale des 4 partis”.